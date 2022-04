Zdroj: Dnes24/Milan Hanzel Na Slovensku sa chystá REVOLÚCIA na benzínkach: Tých, čo tankujú NAFTU, to nepoteší! Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 15. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 14. týždni 2022 ovplyvnili nižšie ceny 95-oktánového a 98-oktánového benzínu, ako aj motorovej nafty. 22. apríl 2022 han Zo Slovenska

22. apríl 2022 han Zo Slovenska Na Slovensku sa chystá REVOLÚCIA na benzínkach: Tých, čo tankujú NAFTU, to nepoteší! Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 15. týždni 2022 v porovnaní s cenami v 14. týždni 2022 ovplyvnili nižšie ceny 95-oktánového a 98-oktánového benzínu, ako aj motorovej nafty.

Zdroj: Dnes24/Milan Hanzel

Vzrástli ceny skvapalneného ropného plynu (LPG) a stlačeného zemného plynu (CNG). Nezmenili sa ceny skvapalneného zemného plynu (LNG). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

V 15. týždni 2022 v porovnaní so 14. týždňom 2022 sa znížili ceny 95-oktánového benzínu o 0,034 eura alebo o 1,96 % na 1,700 eura, 98-oktánového benzínu o 0,039 eura alebo o 2,02 % na 1,888 eura a motorovej nafty o 0,028 eura alebo o 1,63 % na 1,685 eura.

Zvýšili sa ceny LPG o 0,007 eura alebo o 0,81 % na 0,866 eura a CNG o 0,059 eura alebo o 3,56 % na 1,715 eura. Ceny LNG zostali nezmenené, zotrvali na hodnote 2,232 eura.

Novinka na pumpách

Šoféri si od ďalších dní budú musieť zvykať na realitu, ktorá tu už však bola. Cena nafty bude vyššia ako cena benzínu a nezmení to ani to, že spotrebná daň je pri „diesloch“ nižšia. Dlhé roky platilo na Slovenku, že benzín bol drahší ako nafta. To sa však stane minulosťou.

Pri pohľade na cenníky pohonných hmôt niektorých benzínok je už teraz zjavné, že motoristi, ktorí tankujú naftu, platia za jeden liter viac ako ich „kolegovia“ za benzín.

Ako uvádza portál tvnoviny.sk, zatiaľ ide o nepatrný rozdiel. Ale. „Aktuálne to pravdepodobne nebude prechodný jav a môžeme sa pripraviť na to, že nafta bude drahšia ako benzín dlhší čas,“ prezradil pre portál analytik FinGO.sk František Burda.

Pridal sa aj analytik J&T Banky Stanislav Pánis: „Dopyt po nafte dosiahol nové historické maximá v minulom roku a stále dynamicky rastie. Nestojí za tým len vojna na Ukrajine, ale už dávnejšie vysoké ceny plynu, ktoré predražovali rafinériám výrobu a mnohé aj znižovali produkciu.“

Aký je dôvod?

„Naftu výrazne predražuje aj fakt, že je nedostatok repkového oleja a jeho ceny sú vysoké. Ten sa povinne do palív primiešava ako biozložka,“ doplnil Pánis. Je predpoklad, že takto to pôjde ďalej. „Predpokladáme, že takáto situácia pretrvá aj naďalej a nožnice medzi cenami nafty a benzínu zostanú tak naďalej roztvorené,“ podotkla analytička 365.bank Jana Glasová.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk