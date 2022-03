Zdroj: TV JOJ/Na hrane Naď NALOŽIL Dankovi: Ochraňujete Rusov! Šéf SNS mu to VRÁTIL: Neťahajte nás do vojny! Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sa v politickej diskusnej relácii stretol so šéfom SNS (Slovenská národná strana) Andrejom Dankom. 11. marec 2022 han Politika

11. marec 2022 han Politika Naď NALOŽIL Dankovi: Ochraňujete Rusov! Šéf SNS mu to VRÁTIL: Neťahajte nás do vojny! Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sa v politickej diskusnej relácii stretol so šéfom SNS (Slovenská národná strana) Andrejom Dankom.

Zdroj: TV JOJ/Na hrane

O týždeň neskôr, ale predsa! V televíznej relácii TV JOJ Na hrane sa stretol šéf rezortu obrany a šéf mimoparlamentnej strany SNS. Bola to náhrada za minulý týždeň, kedy sa mal tento duel konať, ale Naď musel byť kvôli problémom s obličkami hospitalizovaný.

Moderátorka Jana Krescanko Dibáková divákom prezradila, že namiesto Danka bol do relácie pozvaný zástupca Smeru-SD, no keď navrhli poslanca Ľuboša Blahu, televízia to odmietla. Dôvodom bolo, že je „kráľom“ konšpirácii na Slovensku.

Ostrá debata

Čakalo sa, že si títo dvaja páni skočia do vlasov, čo sa aj stalo. Danko napríklad vyčítal svojmu partnerovi v debate: „Pán Naď, neťahajte nás do vojny a nerobte si na tom kariéru. Vy milujete vojnu a konflikt. Nechajme si Rusov a Ukrajincov tento problém vyriešiť. Nedodávajme na Ukrajinu zbrane a nestavajme sa na akúkoľvek stranu.“

Taktiež poukázal na skutočnosť, že to, čo sa aktuálne deje na Ukrajine, sa dialo predošlých osem rokov v Luhansku a v Donecku.

„Vždy som bol ten, ktorý bojoval za Slovákov. Dnes hovorím pánovi Naďovi, aby sa učil od Orbána,“ poznamenal Danko na margo maďarského premiéra, ktorý propaguje strategický pokoj.

Naď však taktiež „išiel“ do Danka. "Čím dlhšie sa Ukrajina udrží, tým lepšie. Vy sa neviete vyrovnať s tým, že Putin je obyčajný vrah, vyhlásil minister obrany a Danka vyzval, aby zatelefonoval ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi a poprosil ho o ukončenie vojenskej invázie. Líder SNS sa totiž viackrát vyjadril, že má na Lavrova telefónny kontakt a hocikedy sa mu môže ozvať.

Prídu vojská NATO

Aj na túto tému sa strhla debata a Naď k tomu prezradil viac: „Na konci budúceho týždňa prídu prvé jednotky NATO, ktorým by mala veliť česká jednotka. Na prelome mesiacov by mali prísť aj americkí vojaci. Samozrejme, keď tomu dajú poslanci NR SR mandát.“ K tomu ešte Naď prekvapenému Dankovi povedal, že neďaleko poľských hraníc vybuchla raketa.

„Môže sa stať, že príde k tomu, že na naše územie prídu ruské jednotky, ktoré nebudú vedieť, kde sú. Môže stať, že napríklad vďaka omylu zasiahne naše územie nejaká strela a čo by sme robili potom…“ vyjadril sa Naď.

„Nevyrábajme hystériu, pretože my sme povinní ľudí chrániť a nie ich zavádzať,“ dodal Danko, ktorý poznamenal, že Naď nehovorí pravdu.

