16. apríl 2023 Monika Hanigovská Magazín Najčastejšie MÝTY o MENOPAUZE: Čo sa skutočne deje so ženským telom? Menopauza straší mnohé ženy. O tomto prirodzenom procese však stále kolujú nepravdivé či skreslené informácie.

Menopauza je pre časť ženskej populácie stále veľkým otáznikom. Obdobie zmien, ktoré postupne nastupuje po 40. roku života, je stále tabuizované. Aké sú najčastejšie mýty o menopauze?

1) Menopauza = staroba?

Koniec menštruácie si mnohé ženy spájajú so starobou. No nie je to pravidlom! Niektoré ženy prestanú menštruovať až v mladšom veku. Dôvod? Preferujú nezdravý životný štýl, trpia vážnou chorobou alebo sú nositeľkami istej genetickej predispozície.

2) Nepravidelná menštruácia

Sú vaše „dni“ nepravidelnejšie? Ak ste na túto otázku odpovedali kladne, nezľaknite sa. Neznamená to, že ste automaticky skočili do prechodu. Nepravidelnosť sa spája s chudnutím, nadmerným cvičením, stresom alebo napríklad syndrómom polycystických ovárií (PCOS). Nebojte sa ani vtedy, ak sa menzes dostaví len niekoľkokrát do roka. No nečakajte a vyhľadajte svojho lekára.

3) Tehotenstvo a menopauza

Je mylné sa domnievať, že v tomto období nie je možné otehotnieť. Je to reálne, a to na začiatku menopauzy. Produkcia vajíčok funguje v tomto období stále spoľahlivo. No mnohé ženy nevenujú toľkú pozornosť samotnej ochrane pred otehotnením.

4) Návaly tepla

Počas tohto obdobia dokážu ženy potrápiť väčšie až silné návaly tepla. Súčasná ženská populácia má však oveľa viac možností. Skúste zmierniť klimakterické problémy prípravkami na rastlinnej báze, takzvané fytopreparátory.

5) Nie je to choroba

Tento prirodzený proces a má 3 fázy: perimenopauzu, menopauzu a postmenopauzu. Menopauzou však nestrácate svoju ženskosť. No toto obdobie môže priniesť zmeny nálad. V období menopauzy sa zamerajte na svoj jedálniček. Skúste do neho zaradiť aj produkty s vysokým podielom vápnika a vitamínu D. Nezabúdajte ani na pohyb a relax.

Zdroj: Dnes24.sk