25. február 2024 Magazín NAJFANTASTICKEJŠIE farby tohto roka: Siahnite po TAKMER žltej a ďalších TOP 8 odtieňoch Rok 2024 ovládne deviatka elegantných farieb. Tieto odtiene si zamilujete.

Trendy sa prirodzene menia, no tento rok ovládne módny priemysel deviatka elegantných farieb. Na svoje si prídu milovníci či milovníčky jemnosti, nadčasovosti, odhodlania či jedinečnosti. Toto je deviatka najžiadanejších odtieňov pre rok 2024.

1) Takmer žltá

Chcete zažiariť, ale nič vám nehovoria sýte farby? Do popredia sa dostane odtieň, ktorý nie je výrazný, no napriek tomu nositeľovi zaručí punc jedinečnosti a nadčasovosti. Doprajte si kúsok v takmer žltej farbe. „Tento veľmi jemný žltý tón sa akoby mení na svetle – raz môže nadobudnúť odtieň sýto krémovej a inokedy béžovej. Je možné, že sa stane novým neutrálnym tónom,“ opisuje portál Who What Wear.

Či už radi experimentujete alebo chcete zainvestovať do niečoho trvácnejšieho, takmer žltá je výbornou voľbou.

2) Bledomodrá

Jar/leto 2024 bude v znamení modrej, no len bledomodrá známa ako nebesky modrá sa dostane na samotný vrchol obľúbenosti. V prípade, že je na vás príliš jemná, skúste azúrovú, karibsko modrú, petrolejovú či napríklad kráľovsky modrú farbu.

„Je to jedna z mála farieb, ktorá sa hodí každému – každému tónu pleti a farbe vlasov – vďaka čomu je jej príťažlivosť univerzálna,“ pripomína tamojší portál.

3) Ako pomaranč

Farbou roka bola tentoraz vyhlásená farba s názvom Peach Fuzz. Ide o broskyňový odtieň, ktorý dostáva na prehliadkových mólach čoraz viac pozornosti: „Inštitút farieb Pantone nedávno vyhlásil farbu roka 2024 a je jasné, že inšpirácia sa našla v kolekcií jar/leto 2024.“

Módne domy zapracovali oranžovú do svojich kolekcií: Nevtieravo a predsa dominantne v nich vystupuje farba pripomínajúca odtieň marhúľ či pomarančov. Farba pridáva energiu a pozitívnu náladu.

Zdroj: Dnes24.sk