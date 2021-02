9. február 2021 Milan Hanzel Šport Hokej Najlepší hokejista NHL v drese slovenského klubu! Prečo ho podporuje taká hviezda?

Jasné, že elitný hokejista Leon Draisaitl neprišiel na Slovensko. V zámorskej NHL hrá za Edmonton Oilers, ale s bratislavským klubom ho viaže silné puto!

V minulej sezóne kraľoval v prestížnej súťaže práve urastený útočník z Nemecka, keď nazbieral 110 bodov za 43 gólov a 67 asistencií. Jeho otec Peter je hlavným trénerom tímu Bratislava Capitals, ktorý pôsobí v medzinárodnej ICE Hockey League (IHL).

Čaká ich výzva

Zverenci spomínaného Draisaitla skončili v základnej časti na 7. mieste a plánuje sa pokúsiť postúpiť do play-off. Predtým sa však musia umiestniť v nadstavbovej časti súťaže do 3. miesta. „Siedme miesto v základnej časti považujeme za veľmi dobrý výsledok. Sme v tejto rýchlej a kvalitnej súťaži nováčik, stále sa učíme a naberáme skúsenosti, zároveň sme dali príležitosť mladým Slovákom. Pevne verím, že sa nám podarí na tento výsledok nadviazať a postúpime aj do play-off,“ povedal generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek.

Slová trénera

O postupe do play-off ako hlavnom cieli hovorí aj tréner tímu Peter Draisaitl. „Tešíme sa zo siedmeho miesta a z faktu, že sme sa v tabuľke dostali pred štyri kvalitné tímy. Teraz sme pripravení sa pobiť o náš hlavný cieľ, ktorým je postup do vyraďovacej časti súťaže,“ povedal Draisaitl na Facebooku Capitals.

Fandí im hviezda

Tímu zaželal na diaľku úspech v bojoch o play-off aj syn trénera a v uplynulej sezóne najproduktívnejší hráč NHL Leon Draisaitl z tímu Edmontom Oilers. „Želám tímu Capitals veľa šťastia a čo najviac zápasov v play-off. Nech sa darí môjmu otcovi a celému tímu, let's go Capitals!“ odkázal Leon Draisaitl na Instagrame bratislavského tí­mu.

Zdroj: Dnes24.sk