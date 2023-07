6 Galéria Zdroj: YouTube.com/Milos Juriga VIDEO: Nový letný HIT? Zuzana Plačková v roli SPEVÁČKY, s manželom prespievali známu pieseň Aj keď manžel influencerky Zuzany Plačkovej zabŕdol do hudby už pred časom, jeho polovička sa ukázala aj v doteraz neznámej úlohe. Jej hlas je súčasť prespievaného megahitu. 14. júl 2023 ELA Magazín Ona

Bary, kúpaliská, pláže, párty a diskotéky. Všade tam to žije hudbou a tie najväčšie hity sa stali slávnymi práve tým, že roztancujú davy. Je to už nejaký ten rok, čo manžel úspešnej podnikateľky a influencerky Zuzany Plačkovej René Strausz spojil sily so skupinou Cico band.

Odvtedy chalani vydávajú jednu skladbu za druhou, a takto pred rokom predstavili pieseň Tancuj so mnou, ku ktorej nezabudli nakrútiť aj videoklip. No a tento rok to roztočili ešte viac!

Speváčka Plačková

René a hudobníci z kapely Cico band siahli po notoricky známej skladbe What Is Love od speváka Haddawaya. Ich videoverzia, ktorá začína práve hlasom Plačkovej, uzrela svetlo sveta dnes. Skladba s názvom Love mala na Youtube za pár hodín tisíce chvályhodných komentárov.

„Wau, Zuzka má nádherný hlas. Super pesnička! Je to hit tohto roka.“ „Tak toto je pecka, paráda!“ „Mega pieseň, toto bude hit,“ píšu viacerí.

„Celé toto sa udialo úplnou náhodou. Chlapci si nahrávali pesničky u nás doma a nevedeli, čo vymyslieť, aby refrén dobre vyznel. V tom, ako som uspala malého, som ich išla pozrieť, čo robia a hneď ma postavili za mikrofón a už to išlo,“ povedala pre Čas.sk Plačková.

A na Zuzanu nezabudli ani v texte. „Krásna si, moja Zuzana, moje srdce navždy bude biť pre teba,“ spieva sa v skladbe. Vrátane manželov Plačkovcov sa v klipe objavil aj ich synček Dion. Videoklip natočili u nich doma pri bazéne spolu s hudobníkmi a v netradičnom štýle ukázali, v akom luxuse si nažívajú.

