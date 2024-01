24. január 2024 ELA Správy Rôzne Najznámejší pomológ Ivan Hričovský sa dožil krásnych 92 rokov: Prezradil recept na dlhovekosť Rady do záhrady rozdáva Slovákom celý svoj život a robí to stále s radosťou. Významný pomológ, najznámejší ovocinár a záhradkár profesor Ivan Hričovský sa dožil krásneho veku. A so svojimi radami pre ľudí prestať nechce.

Nie jeden Slovák ho pozná z televíznej obrazovky, odborných kníh, časopisov či rôznych programov. Na Slovensku azda niet zanietenejšieho pomológa a odborníka na ovocinárstvo a témy, ktoré súvisia s prírodou, rastlinami, stromami a záhradami.

Legenda v pomológii

Profesor Hričovský je vo svojom odbore legendou a zrozumiteľným jazykom poradí komukoľvek, kto stojí o jeho dlhoročné skúsenosti. Okrem toho, že sa záhradníctvu a ovocinárstvu venuje už 64 rokov, nezabúda ani na šírenie osvety.

Ivan Hričovský, rodák z Horného Hričova, oslávil 23. januára krásnych 92 rokov a je aktívny na sociálnych sieťach. Nuž a práve na nich sa dočkal množstva gratulácií. Pod jeho status ich pribudlo vyše tisíc!

„Dovoľte mi poďakovať vám všetkým z celého srdca za úžasné množstvo gratulácií, prianí a vinšov k mojim 92. narodeninám, ktoré ste mi už od skorého rána začali zasielať na moje adresy na sociálnych sieťach, telefonicky i osobne. Veľmi si to vážim a som šťastný, že svojou troškou vám dokážem ešte v mojom veku pomôcť radami pri prácach vo vašich záhradkách, sadoch, skleníkoch či na vyvýšených záhonoch,“ odkázal ľuďom.

Profesor Hričovský sa teší, že sa mu v poslednom čase podarilo naplniť dlhý sen a spolu s jeho spolupracovníkmi vydal knihu s názvom Pomológia: Odrody 21. storočia.

„Všetkých srdečne pozdravujem, ďakujem za spoluprácu a prajem si, aby Slovensko bolo krásne a úrodné s ovocím, zeleninou, rôznorodým viničom a krásnymi okrasnými drevinami,“ doplnil. A ako píše ďalej, ani vo vysokom veku len tak nesedí a pripravuje knihy a poteší ho, ak mu ľudia budú ďalej písať a prosiť ho o rady.

Recept na dlhovekosť

Narodeninový deň neostal bez povšimnutia ani ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi, ktorý oslávenca pozval priamo do agrorezortu na malú oslavu v stredu 24. januára.

„Elán a pracovné nasadenie 92-ročného profesora Ivana Hričovského je obdivuhodné aspoň tak ako jeho vedomosti a ochota sa o ne deliť doslova s každým. Všetko najlepšie, pán profesor. Nech pod Vašimi zlatými rukami zarodí aj táto maloplodá jabloň Dlhoročná práca a skúsenosti profesora Hričovského,“ uviedol agrorezort.

A aký má prof. Ivan Hričovský recept na dlhovekosť? Ako inak, jeho ingrediencie rastú v záhrade a súvisia s jeho povolaním. Receptom na dlhý život je zjesť jedno jablko denne:

„V starom anglickom porekadle: an apple a day keeps the doctor away – jablko denne udrží lekára od teba ďaleko – je kus pravdy. Jedno jablko obsahuje rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu. Oba druhy vláknin redukujú hladinu cholesterolu a znižujú riziko tvrdnutia ciev, mozgovej porážky, srdcového infarktu. Nerozpustná jablčná vláknina odstraňuje LDL z tela, kým rozpustná vláknina pektín znižuje množstvo LDL cholesterolu vzniknutého v pečeni," uviedol v rozhovore pre RTVS prof. Hričovský.

Milí priatelia! Dovoľte mi poďakovať vám všetkým z celého srdca za úžasné množstvo gratulácií, prianí a vinšov k mojim... Posted by Rady do záhrady - prof. Ivan Hričovský on Tuesday, January 23, 2024

Vzácna návšteva a malá oslava 🎁 Na pôde ministerstva sme privítali najznámejšieho slovenského záhradkára a nestora... Posted by Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR on Wednesday, January 24, 2024

5 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk