Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Záhradkár Hričovský radí, ako sadiť JAHODY: Sladká odmena počas celého leta a bez hniloby, VIDEO Sezóna výsadby jahôd je už tu! Neviete, ktoré odrody sú najlepšie a ako ich sadiť? Aj vám poradí jeden z najznámejších ovocinárov na Slovensku. 9. apríl 2022 Monika Hanigovská Magazín

9. apríl 2022 Monika Hanigovská Magazín Záhradkár Hričovský radí, ako sadiť JAHODY: Sladká odmena počas celého leta a bez hniloby, VIDEO Sezóna výsadby jahôd je už tu! Neviete, ktoré odrody sú najlepšie a ako ich sadiť? Aj vám poradí jeden z najznámejších ovocinárov na Slovensku.

Šťavnaté a sladké jahody patria neodmysliteľne k letu. Ak ste majiteľom záhradky a rozmýšľate nad domácou úrodou, nečakajte! Je totiž najvyšší čas pustiť sa do sadenia.

Jeden z najvýznamnejších pomológov na Slovensku, Ivan Hričovský vysvetľuje, ako a kedy je najvhodnejšie vysádzať jahody. Profesor na YouTube zároveň prezrádza, ktoré odrody sú podľa neho tie najvhodnejšie.

Kedy a ako sadiť?

Jahody sadíme v etapách. „Keď sadíme jahody voľnokorenné a chceme mať úrodu v budúcom roku, tak odporúčam výsadbu augustovú,“ radí odborník.

V prípade, že chcete mať chutnú úrodu, ktorá bude rodiť v tom istom roku, Hričovský ich odporúča sadiť v zakoreňovačoch, ktoré slúžia na predpestovanie priesad.

Sadiť môžete však už aj teraz. „Urobte tak v mesiaci apríl, je to veľmi vhodný mesiac,“ odporúča.

Sadenice ukladáme do pôdy v riadkoch, ktoré sú od seba vzdialené približne 60 centimetrov „Sadenice môžu byť od seba vzdialené okolo 20 až 30 centimetrov,“ vysvetľuje profesor a pripomína, že ich sadíme do voľnej pôdy alebo do plastovej fólie. Nezabudnite však na to, že ich po výsadbe musíte zaliať ihneď vodou.

Ktoré odrody profesor odporúča a ako sa o ne starať? Nájdete na ďalšej strane.

Zdroj: YouTube.com

Máte chuť na niečo jahodové a zdravé? Vyskúšajte kuskus a jahodový jogurt!

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk