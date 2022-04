Zdroj: instagram.com/depaolapictures Návrat z boja nebol vždy víťazstvom: Mužov nezabíjala len vojna, ale i manželky Niektorí muži síce smrti vo vojnovej zóne unikli, našla si ich ale doma. Zomierali pod rukami svojich manželiek. 23. apríl 2022 Monika Hanigovská Magazín

23. apríl 2022 Monika Hanigovská Magazín Návrat z boja nebol vždy víťazstvom: Mužov nezabíjala len vojna, ale i manželky Niektorí muži síce smrti vo vojnovej zóne unikli, našla si ich ale doma. Zomierali pod rukami svojich manželiek.

Niekedy nemusí byť návrat z vojnovej zóny dobrým znamením či víťazstvom nad smrťou. Na niektorých mužov, ktorí bojovali počas prvej svetovej vojny, dosadla násilná smrť v dobre známom prostredí – v teple domova.

Malá maďarská obec Nagyrév sa zapísala do dejín ako miesto, kde po tom, čo utíchala prvá svetová vojna, zniesla skupina tamojších žien zo sveta desiatky mužov.

Odhaduje sa, že v priebehu niekoľkých rokov otrávili najmenej 40 ľudí. „Štúdie však naznačili, že pri hromadných otravách mohlo byť v skutočnosti zabitých 100 až 300 mužov,“ píše All That Is Interesting.

Napriek tomu sa ozývajú hlasy, ktoré majú súcit i pochopenie pre vrahyne a zároveň aj manželky a matky.

Boli tieto ženy len obeťami nevyhnutných okolností? Alebo našli jednoduchý a pohodlný spôsob, ako sa zbaviť ľudí, s ktorými už nechceli byť v kontakte?

Príchod cudzinky, ktorej zmizol muž

Najprv však treba spomenúť ženu, ktorá v roľníckej dedinke spustila masaker. Ako pripomína portál Syfy Wire, Zsuzsanna Fazekasová priniesla so sebou akési temné tajomstvo.

„Jej manžel sa stratil za zvláštnych okolností a nikto vôbec nevedel, odkiaľ žena pochádza. Prišla však s niekoľkými solídnymi referenciami a predchádzajúcimi skúsenosťami ako pôrodná asistentka,“ opisuje Syfy Wire a prízvukuje, že v minulosti bol pre každé spoločenstvo takýto člen veľkým prínosom – preto všetci s radosťou aj nad tým prižmúrili oči.

„Po mnoho tisícročí si pôrodná asistencia zachovala istú úroveň moci a rešpektu,“ a to obzvlášť v oblastiach ako napríklad Nagyrév, kde nemali lekársku starostlivosť.

Neskôr sa však Zsuzsanna a niektoré ďalšie ženy dostali do hľadáčika polície a domácich i zahraničných médií. Začali ich prezývať Anjeli smrti z Maďarska, Tvorkyne anjelov alebo Miešačky jedu.

Ženy prezývane aj ako Tvorkyne anjelov na dobových záberoch.

