20. september 2022 Správy Politika Návrh na zvýšenie platov zdravotníkov je vonku: Koľko im chce Lengvarský pridať? Podľa návrhu rezortu zdravotníctva pôjde o zvýšenie prostredníctvom platových koeficientov, pričom sa budú zohľadňovať aj roky praxe zdravotníkov.

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) predloží na stredajšie (21. 9.) rokovanie vlády návrh na zvýšenie platov zdravotníkov. Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Informoval o tom v utorok na tlačovom brífingu.

Podľa rokov praxe

„To, čo sme navrhli, je niečo, čo tu nebolo niekoľko desiatok rokov, nikdy to nebolo také komplexné a skokové ako teraz,“ uviedol Lengvarský. Ide podľa neho o návrh, ktorý je v rámci krajín V4 konkurencieschopný. Zároveň avizuje, že v budúcom roky by sa mal riešiť aj ambulantný sektor.

Podotkol, že pôjde o zvýšenie prostredníctvom platových koeficientov, pričom sa budú zohľadňovať aj roky praxe zdravotníkov. Po novom sa majú započítavať aj odpracované roky v zahraničí a pre potreby platového ohodnotenia sa bude akceptovať aj časť obdobia materskej a rodičovskej dovolenky do dĺžky päť rokov.

„Napríklad lekári so špecializáciou a praxou 20 a viac rokov dosiahnu bez príplatkov plat nad 3000 eur, začínajúcemu lekárovi bez špecializácie a praxe sa plat zvýši o 279 eur v hrubom,“ priblížila štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská.

Odvráti to kolaps?

Lengvarský verí, že návrh je dostatočný na stabilizáciu situácie v zdravotníctve. „Verím tomu, že ani ku kolapsu nedôjde. Budeme čakať na reálny počet prípadných výpovedí a pokiaľ k tomu dôjde, budeme pokračovať v rokovaní ďalej a budeme sa snažiť situáciu riešiť tak, aby pacient nebol ohrozený. Na to vyzývam aj kolegov,“ uviedol.

Rezort zároveň pripomína, že podniká aj ďalšie kroky na zlepšenie situácie v zdravotníctve. Poukazuje napríklad na zavádzanie DRG systému, spustenie reformy poistenia a liekovej reformy či aktivitu v súvislosti s plánom obnovy.

Zdroj: TASR