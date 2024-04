7. apríl 2024 Cestovanie Návšteva Benátok vás tento rok môže PREKVAPIŤ: Mesto začalo skúšobne vyberať VSTUPNÉ Benátky začali vo štvrtok skúšobne vyberať poplatok 5 eur za vstup do mesta.

Ide o súčasť úsilia radnice obmedziť masový turizmus, píše TASR s odvolaním sa na agentúru ANSA.

„Je našou povinnosťou zachovať tieto veľké historické centrá sveta,“ povedal starosta Luigi Brugnaro na tlačovej konferencii pri príležitosti spustenia iniciatívy.

Rezervácia online

Vstupné pre návštevníkov schválilo mestské zastupiteľstvo vlani, nový systém zatiaľ neobmedzuje počet vstupov. Úrady dlhodobo zvažovali spôsoby na reguláciu miliónov turistov v Benátkach.

Skúšobné vyberanie vstupného potrvá 30 dní a návštevníci si budú musieť rezervovať lístky vopred online. Vstupné do mesta nemusia platiť ľudia dochádzajúci do práce, študenti, deti do 14 rokov, návštevníci, ktorí v meste cez noc prespia, a ľudia, ktorí prichádzajú na športové podujatia.

Prvé mesto na svete

Zavedenie denného vstupného sa opakovane odkladalo pre obavy z poklesu príjmov z turizmu a obmedzenia slobody pohybu. Všetko urýchlilo varovanie Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), že Benátky sa môže dostať na zoznam ohrozeného svetového dedičstva.

UNESCO zaradila Benátky na zoznam Svetového dedičstva v roku 1987 pre jeho výnimočnú architektúru. Opakovane varovala, že v meste sa musí lepšie manažovať turizmus.

„Benátky sú prvé mesto na svete, ktoré predstavilo takýto systém,“ uviedol benátsky starosta Luigi Brugnaro. Dodal, že by to mohlo inšpirovať aj iné „krehké“ mestá, ktoré potrebujú ochranu. Brugnaro vstupné označil len za prvý krok v sérii zmien pre lepšie fungovanie mesta.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR