3. apríl 2024 Rastislav Búgel Cestovanie Dovolenkový raj začal rozdávať mastné POKUTY: Za toto môžete zaplatiť až 2-TISÍC eur Oddych v dovolenkovom raji sa vám môže poriadne predražiť. Sledujte, za čo všetko vám tam hrozia pokuty.

Španielsko patrí medzi vyhľadávané destinácie dovolenkárov. Ak sa tam chcete tento rok vybrať aj vy, mali by ste si dať veľký pozor. Medzi najobľúbenejšie lokality patrí pobrežné mesto Benidorm. A práve tam treba dodržiavať viacero stanovených pravidiel. V opačnom prípade vám hrozí mastná pokuta. Informoval o tom portál Daily Star.

Zabudnite na nočnú prechádzku

Na pobreží Costa Blanca by ste si mali dobre premyslieť, či sa vyberiete na nočnú prechádzku. Na pláži by ste nemali byť medzi polnocou a siedmou hodinou ráno. Previnilcom hrozí pokuta od 650 až do 1 200 eur.

„Pravidlo bolo zavedené, aby sa znížilo riziko akýchkoľvek nehôd spojených s kúpaním v čase, keď nie sú k dispozícii plavčíci,“ vysvetľujú odborníci.

Rovnako máte problém, pokiaľ vás pristihnú, keď sa budete vyzliekať na pláži, ktorá nie je označená ako nudistická. V takomto prípade sa pokuta môže vyšplhať až na 655 eur. V Španielsku je množstvo nudistický pláži, takže ak vás láka opaľovanie „hore bez“, máte dostatok možností.

Fajčenie vás vyjde draho

Na plážach Benidormu je zakázané aj fajčenie a pitie alkoholu. Ak vás prichytia pri pití alkoholu, môžete dostať pokutu 760 eur.

V prípade fajčenia je to takmer 2-tisíc eur!

Pozor si treba dať aj na spôsob dopravy. Za jazdu nelicencovaným taxíkom hrozí pokuta až do výšky 600 eur.

Na pobreží Costa Blanca si treba dať pozor aj na hluk. Zakázané je tak púšťanie hlasnej hudby na pláži aj príliš hlučné správanie sa na ubytovaní. V takomto prípade môžu pokuty dosiahnuť až niekoľko desiatok tisíc eur.

Ďalšie pokuty

Podľa portálu The Independent je postihované aj hranie loptových hier mimo určených oblastí alebo rezervovanie miesta na piesku so slnečníkom. Pokuta sa v týchto prípadoch šplhá na hranicu 120 eur.

Za sprchovanie s použitím mydla a šampónu priamo na pláži hrozí pokuta 655 eur. Navyše, ak svoje telo pri odchode z pláže nedostatočne zahalíte, pokutovať vás môžu sumou 350 eur.

