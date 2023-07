7 Galéria Instagram.com/dergex Zdroj: Instagram.com/der_reiner Navštívte NAJVYŠŠIU drevenú rozhľadňu na svete! Nájdete ju u našich susedov Ak vyhľadávate neopakovateľné zážitky, ste na správnej adrese. Užite si výhľad z rozhľadne, ktorej výšku ešte neprekonala žiadna iná. 29. júl 2023 Cestovanie

29. júl 2023 Cestovanie
Navštívte NAJVYŠŠIU drevenú rozhľadňu na svete! Nájdete ju u našich susedov
Ak vyhľadávate neopakovateľné zážitky, ste na správnej adrese. Užite si výhľad z rozhľadne, ktorej výšku ešte neprekonala žiadna iná.

Vedeli ste o tom, že v Rakúsku nájdete najvyššiu drevenú rozhľadňu na svete? Vybudovali ju v roku 2013 a jej výstavba stála neuveriteľných 8 miliónov eur.

V krásnom prostredí

Rozhľadňa stojí na kopci Pyramidenkogel (851 m.n.m.) nad jazerom Wörthersee v Rakúsku pri meste Klagenfurt. Tvorí ju 16 obrovských podpier zo smrekového dreva a 80 oceľových výstuh.

Celá veža je vysoká rovných sto metrov!

Samotná konštrukcia má 67 metrov a najvyššia vyhliadková plošina sa nachádza vo výške 71 metrov. Na vrchole je ešte kompletne presklený „Sky box“ a 18 metrov dlhá anténa.

Adrenalínové atrakcie

Ak sa rozhodnete dostať až na vrchol veže „po vlastných“, pripravte sa na zdolanie 441 schodov. Špirálovitá trasa na vrchol prináša očarujúci 360-stupňový výhľad na nádherné hory a jazerá.

Pokiaľ vás výstup neláka, k dispozícii je aj výťah, ktorý vás vyvezie do výšky 70 metrov. Veža ponúka niečo aj pre milovníkov adrenalínu. Nájdeme na nej 120 metrov dlhú šmykľavku, na ktorej počas 20-sekundovej jazdy vyviniete rýchlosť až 25 km/h. Len pre zaujímavosť, ide o najdlhšiu krytú šmykľavku v Európe. Pre naozajstných odvážlivcov je počas priaznivého počasia pripravená aj zip-line dráha, na ktorej prejdete trasu dlhú 100 metrov vo výške 70 metrov nad zemou.

Koľko vás to bude stáť?

Keď sa nabažíte výhľadu, na prízemí si môžete dať niečo dobré pod zub. K dispozícii je totiž reštaurácia. A ak by vaše deti nemali po zdolaní schodov dosť, vyšantiť sa môžu aj na detskom ihrisku. K veži sa dostanete pešo a aj autom, keď môžete zaparkovať priamo pod impozantnou stavbou.

Rozhľadňa Pyramidenkogel je otvorená celoročne. Počas letných prázdnin ju môžete navštíviť denne od 9.00 do 21.00 hodiny. Cena vstupov je od 8 do 16 eur za osobu, pričom deti do 5 rokov nezaplatia ani cent. Predávajú sa aj zvýhodnené rodinné balíčky a priplatiť si môžete aj za lístok na šmykľavku, kde za jednu jazdu zaplatíte 5 eur, prípadne za sedem jázd 25 eur.

Zdroj: Dnes24.sk