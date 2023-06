Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk NEČAKANÝ zvrat v prípade postrelenej kadetky: V akadémii chcú, aby PRERUŠILA štúdium Kauza, ktorá vyvolala na Slovensku veľký rozruch, ani zďaleka nekončí. Postrelená kadetka Miška (20) sa síce zotavuje zo zranenia, ale jej otec najnovšie všetkých zaskočil. 13. jún 2023 han Zo Slovenska

13. jún 2023 han Zo Slovenska NEČAKANÝ zvrat v prípade postrelenej kadetky: V akadémii chcú, aby PRERUŠILA štúdium Kauza, ktorá vyvolala na Slovensku veľký rozruch, ani zďaleka nekončí. Postrelená kadetka Miška (20) sa síce zotavuje zo zranenia, ale jej otec najnovšie všetkých zaskočil.

Už prešlo niekoľko týždňov, čo Michaelu postrelil pedagóg Vladimír Šeparnev. Všetko sa odohralo na strelnici Akadémie Policajného zboru. Kadetka sa aktuálne zotavuje v Kováčovej a má podstúpiť operáciu v Prahe. Priniesol to portál pluska.sk.

Rezort má kľučkovať

Lenže, okrem toho má otec kadetky nové informácie. Počas vyšetrovania vyšlo na povrch, že už jeden podobný prípad postrelenia v akadémii riešili, čo by malo mať vplyv aj na postrelenie Michaely.

"Pre nás je teraz najdôležitejšie, aby rezort vnútra prestal kľučkovať a uznal úraz za pracovný,” povedal pre pluska.sk otec kadetky.

Otec Michaely priznal ešte niečo. Nové vedenie školy prišlo s nečakanou ponukou. „Aby Miška prerušila štúdium, lebo ináč sa to bude brať ako jeho neúspešné ukončenie, znamená, že nespravila skúšky, a tak by ju musela akadémia ‚vyhodiť‘. Je až neuveriteľné, že dcéra maróduje pre úraz, ktorý si nezavinila sama, ale spravil to zamestnanec školy, a teraz ešte toto. Fakt Kocúrkovo,“ zaskočil novou informáciou otec kadetky.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk