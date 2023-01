Zdroj: Pexels.com , Pexels.com NAJHLÚPEJŠIE úmrtia roku 2022: Rus si myslel, že je počítač nepriestrelný... Svet spoznal tie najbizarnejšie či najhlúpejšie úmrtia, ktoré sa stali v uplynulom roku. Pozrite si, koho "výkon" ocenili svetoznámou Darwinovou cenou. 8. január 2023 Magazín

8. január 2023 Magazín NAJHLÚPEJŠIE úmrtia roku 2022: Rus si myslel, že je počítač nepriestrelný... Svet spoznal tie najbizarnejšie či najhlúpejšie úmrtia, ktoré sa stali v uplynulom roku. Pozrite si, koho "výkon" ocenili svetoznámou Darwinovou cenou.

Svet spoznal držiteľov Darwinovej ceny za rok 2022. Ide o ironické ocenenie, ktoré je podľa webu Darwin Awards určené ľuďom, ktorí sa zaslúžili o zlepšenie ľudského genofondu tým, že z neho odstránili „veľkolepým spôsobom“. V skratke, ide o výber tých najšialenejších a najnepravdepo­dobnejších úmrtí, ktoré sa v danom roku udiali.

Smrť vo vulkáne

Jeden z prípadov sa stal v Národnom parku Havajské vulkány. 75-ročný miestny muž sa vybral na nočnú prechádzku k aktívnemu vulkánu. Prešiel okolo varovných značiek a… Presne tak. O niekoľko hodín neskôr našli jeho nehybné telo tridsať metrov pod okrajom krátera.

Nepriestrelný MacBook?

Jedným z TOP príbehov v aktuálnom vydaní Darwinových cien je prípad Rusa bojujúceho na Ukrajine. Ten si v bojovej zóne vybral z nepriestrelnej vesty balistický plát a zasunul na jeho miesto MacBook Air. Telo ruského vojaka objavili po bojoch v meste Irpiň. Zdá sa, že obľúbené Apple počítače predsa len nebudú nepriestrelné.

Nevedel kráčať po vode

Thomas Shawn bol 39-ročný pastor, ktorý nevedel plávať, na vodu vyrazil bez vesty a začala sa mu potápať loďka. Zachránili ho ľudia z blízkych plavidiel a previezli ho na breh. Do tohto momentu nie je na príbehu nič divné. Pastor sa však rozhodol svoju loď zachrániť. Požiadal priateľa, ktorý ho odviezol k potápajúcemu sa vraku. Preskočil z jednej loďky na druhú a… utopil sa. „Pastor nemohol chodiť po vode, nevedel plávať, nemohol sa z nej dostať. Jedinou možnosťou tak bolo potopiť sa,“ dodávajú Darwinove ceny.

Nedoskočil

Bývalý holandský futbalista Mourad Lamrabatte sa zabil vlani v máji. Rozhodol sa, že všetkým ukáže kaskadérsky kúsok a skočí z útesu do mora. Problém nebolo ani tak to, že skala bola vysoká až 30 metrov, ale že vodorovná vzdialenosť medzi okrajom útesu a vodnou hladinou bola až 10 metrov. Holanďan samozrejme nedoskočil a jeho telo sa roztrieštilo o ostré skaly pod útesom. Navyše, všetko mala na video nakrúcať jeho rodina.

Zabíjala lavína z fliaš

46-ročný muž sa na Veľkonočný pondelok rozhodol vlámať do skladu talianskeho supermarketu. Pravdepodobne mu pri akcii vysmädlo. Ako inak si vysvetliť, že sa počas lúpeže pokúsil vybrať fľašu s vodou z obrovskej kopy? Celá veža paliet sa zrútila a miestneho zlodeja zabila. Zamestnanci obchodu objavili jeho telo až po sviatkoch.

Smrteľný koníček

49-ročný David Riston sa stal obeťou svojej nebezpečnej vášne. V januári 2022 ho našli mŕtveho u seba doma. Bol sám. Spoločnosť mu robilo „iba“ 124 hadov! V dome sa nachádzali kobry, štrkáče, čierne mamby a aj obrovský pytón. David ich choval v nádherných teráriách, no jednému z hadov sa uväznenie zrejme nepáčilo, utiekol a svojho chovateľa zabil.

Nešťastie v autoumyvárni

Posledným držiteľom Darwinovej ceny za rok 2022 je istý Rece Tactay z Las Vegas. Ten v autoumyvárni vystúpil počas procesu umývania z auta. To sa dalo do pohybu a neboráka privalilo. Muž zomrel v nemocnici, no zarážajúce je, že v čase nehody mala byť autoumyváreň zatvorená!

