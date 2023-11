Zdroj: Twitter.com/Dennis Bilic Neuveriteľné ŠIALENSTVO! Žena sa snažila zastaviť lietadlo, vbehla priamo na DRÁHU Čo by ste robili, keby ste zistili, že nestíhate nastúpiť do lietadla? Táto žena spravila niečo neuveriteľné. 6. november 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia

Keď niekto zistí, že zmeškal čas na nastúpenie do lietadla, rieši, ako si čo najrýchlejšie vybaviť iné letenky. To však nebol prípad ženy, ktorá chcela odletieť z letiska v austrálskej Canberre. O nezvyčajnom prípade na základe správ serveru The Independent informoval portál novinky.cz.

Chcela, aby jej zastavili lietadlo

Prvého novembra zažili cestujúci na spomínanom letisku nečakané „prekvapenie“. Jedna zo žien sa totiž snažila dobehnúť lietadlo, ktoré zmeškala.

„Vybehla na dráhu pre odlety a začala zúrivo mávať na lietadlo, aby jej zastavilo,“ píše portál.

Mala pri sebe marihuanu

Podľa hovorcu letiska sa žena dostala cez ochranku a vbehla priamo na plochu. Jej vyčíňanie však netrvalo dlho, po chvíli ju zadržali a odovzdali polícii.

Muži zákona zistili, že pri sebe mala väčšie množstvo marihuany.

„Našťastie bol o incidente včas informovaný aj pilot a zastavil motor, inak by toto dobrodružstvo skončilo pre meškajúci cestujúcu možno oveľa horšie. Aktuálne sa nachádza vo väzbe a namiesto odletu bude mať čo dočinenia s austrálskou políciou,“ dodávajú novinky.cz.

