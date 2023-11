Zdroj: Freepik.com/freepik Reštaurácia zaviedla KONTROVERZNÝ poplatok: Účtuje ho rodičom s NEPOSLUŠNÝMI deťmi Máte neposedné deti? V tom prípade by ste si mali pri návšteve reštaurácie dávať veľký pozor. 5. november 2023 Zo zahraničia

Reštaurácia Toccoa Riverside, ktorú nájdete približne 150 kilometrov od Atlanty v štáte Georgia, je aktuálne známa po celom svete. Ak ste si mysleli, že za to môže vyhlásená kuchyňa, ste na omyle.

Máte nevychované deti? Zaplaťte!

Ako na základe informácií NBC 29 informoval portál novinky.cz, táto reštaurácia sa totiž rozhodla, že od rodičov s neposlušnými deťmi vytiahne peniaze. Média na to začali upozorňovať šokovaní zákazníci. Stačí, aby sa personálu nepozdávalo chovanie detí a účet narastie o desiatky dolárov.

Ako informuje server, táto skutočnosť je dokonca uvedená na konci jedálneho lístka ako „príplatok pre dospelých“. Reštaurácia vysvetľuje, že poplatok je určení pre ľudí, ktorí nezvládajú rodičovstvo.

„Nie je tam však uvedená cena, ale väčšina ľudí sa v internetových diskusiách zhodla, že ide obvykle o 50 dolárov,“ píšu novinky.cz.

Nahnevaní zákazníci

Recenzie na Google ukazujú veľkú nespokojnosť zákazníkov. „Pokiaľ máte deti, tomuto miestu sa za každú cenu vyhnite. Majiteľ urobil scénu, pretože naše deti "behali po reštaurácii“. Povedal nám, že sme zlí rodičia a máme ísť radšej do Burger Kingu," píše sa v jednej z recenzií, podľa ktorej však mali byť deti v čase konfliktu vonku mimo podniku.

„Majiteľ mi povedal, že mi k účtu pridáva 50 dolárov za chovanie mojich detí. Tie sa pritom počas čakania pozerali na tablet, potom zjedli jedlo a skôr ako som zaplatil, manželka ich zobrala von,“ pridáva sa ďalší zákazník.

Nejde však o jediný „zaujímavý“ príplatok. Zákazníci upozornili aj na osemnásťpercentnú prirážku, keď ľudia od jedného stolu chceli samostatné účty. Iným zase zaúčtovali tri doláre, pokiaľ jednu porciu jedla ochutnalo viac ľudí.

Čo na to hovorí majiteľ?

Majiteľ reštaurácie sa však bráni. Pre NBC 29 povedal, že príplatok za „zlé rodičovstvo“ zaviedol počas covidovej pandémie a údajne nemieri na deti, ale na ich rodičov, ktorí „nevedia vychovávať“. Dodal, že aby takýto poplatok pripočítal, musia sa deti správať naozaj zle. Zastáva názor, že nie je nič zlé na tom, keď do podnikov chodia deti, no keď pobehujú po reštaurácii, nie je to dobrou vizitkou rodičov a ich výchovy.

