NOVÁ strana tesne pred voľbami? VIDEO kapely S Hudbou Vesmírnou je HITOM internetu

Na sociálnych sieťach boduje recesistické video kapely S Hudbou Vesmírnou. Známi hudobníci v ňom vystupujú ako fiktívna politická strana so skratkou SHV – Samozvané Hnutie Virálov.

Vo videu odpovedajú členovia kapely na otázky vskutku originálnym spôsobom – názvami svojich piesní.

Okrem toho, že sa dozviete, prečo sa rozhodli kandidovať a aký je ich hlavný bod programu, majú aj zaujímavé riešenia pre ľudí. Na otázku redaktorky, ako chcú riešiť zdražovanie potravín a to, čo budú ľudia zachvíľu jesť, reagovali jednoducho: „Občania nech jedia, čo chladnička dá.“

Ťažkú hlavu si nerobia ani so súpermi, ktorí o nich údajne hovoria, že nemajú dostatočné kompetencie a vzdelanie na to byť vo vláde. „No a čo!“ odkazujú stručne. Okrem toho prezradili aj to, ako pôjdu voliť. „Ideme vlakom,“ zaklincovali.

Celé video si môžete pozrieť pod textom. Koľko pesničiek známej kapely v ňom dokážete nájsť vy?

