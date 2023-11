Zdroj: Kofola , Pexels.com Nová vianočná Kofola POBÚRILA Čechov: Jeden z našich reťazcov ju predávať NEBUDE Kofola predstavila kontroverznú vianočnú príchuť. V Česku vyvolala poriadny rozruch. Na Slovensku ju do ponuky nezaradí jeden z reťazcov. 9. november 2023 Lifestyle

9. november 2023 Lifestyle Nová vianočná Kofola POBÚRILA Čechov: Jeden z našich reťazcov ju predávať NEBUDE Kofola predstavila kontroverznú vianočnú príchuť. V Česku vyvolala poriadny rozruch. Na Slovensku ju do ponuky nezaradí jeden z reťazcov.

Už viac ako 15 rokov predstavuje Kofola vianočné edície svojho obľúbeného nápoja. V minulosti spoločnosť prišla napríklad s príchuťou jablka so škoricou, karamelu, lineckých koláčikov a podobne. Tohtoročná limitovaná edícia však rozdúchala vášne.

Kofola sa rozhodla priniesť nápoj s rumovou príchuťou.

„Kofola s príchuťou rumu je ďalšia z radu originálnych limitovaných edícií, ktoré majú spotrebiteľom navodiť atmosféru a čas Vianoc,“ cituje slová hovorkyne spoločnosti Jany Ptačinskej Jirátovej portál tvnoviny.sk.

Prekvapené reakcie

Kofola svoju rumovú edíciu predstavila 20. októbra na Instagrame. Pod príspevkom sa okamžite vynorili prekvapené komentáre. „To vážne? Fakt učíte deti a mládež mimo zákonnú hranicu konzumácie alkoholu ako chutí rum s kolou (kofolou) a príde vám to v poriadku?“ pýta sa Michal.

Kofola už reagovala aj na sociálnej sieti Twitter: „V Kofole každoročne prichádzame s atraktívnymi a originálnymi príchuťami, ktoré spotrebiteľom navodia atmosféru a čas Vianoc. Po Kofole Barborkovej, škoricovej alebo lineckých koláčikoch padla tento rok voľba na jedny z najtypickejších a najobľúbenejších vianočných vôní – Kofolu Vanilkový rožtek a Kofolu s vôňou rumu, ktorý je súčasťou napríklad aj vianočných perníčkov. Súhlasíme, že deťom alkohol do ruky nepatrí a veríme, že každý rodič sa sám rozhodne, nakoľko si zrovna túto limitku vychutná aj s deťmi alebo zostane verný Kofole Originál.“

Aj pod touto odpoveďou sa však našli nespokojní zákazníci. „Z vašej odpovede "vychutná s deťmi“ chápem, že ste zmierení s tým, že vašu limitku budú piť aj deti a teda budú si od malička zvykať na kofola+rum. Vám na tom skutočne nepríde nič divné?„ napísal Radim a Tomáš dodáva: "To si už robíte srandu? No nič, Kofola u nás skončila, či už táto bláznivá limitka, alebo originál.“

Čo na to odborníci?

Na problematiku upozornil aj Petr Freimann, ktorý stojí za iniciatívou Nechmel deti. Aký problém vidí pri Kofole s rumovou príchuťou? „Ide o senzorickú časť, návyk, či už na chmeľovú alebo tu rumovú chuť,“ povedal pre CNN Prima News. Pridáva sa aj primár Kliniky adiktológie Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, ktorý je zároveň aj odborníkom na liečbu závislostí: „Je to nešťastný nápad. Primárne nealkoholický nápoj, ako si ho väčšina ľudí doteraz predstavovala, a pridávať do neho chuť alkoholu… Nevysiela to dobrý odkaz. Je to niečo, ako keby hovoríme, že aby bolo niečo dobré, tak pri tom musí byť alkohol.“

Jeden reťazec limitku predávať nebude

V Česku sa už limitovaná edícia Kofoly predáva, pričom predaj sa postupne spúšťa aj na Slovensku. COOP jednota ju má v ponuke už od októbra a do predaja ju pred Vianocami zaradí aj Lidl.

Prekvapil však postoj reťazca Billa. "Rumovú edíciu Kofoly nebudeme zaraďovať do nášho sortimentu,“ povedala pre tvnoviny.sk hovorkyňa Billy Kvetoslava Kirchnerová, no sieť predajní dôvod nekonkretizovala.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk