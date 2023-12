22. december 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia Novinár sa zachoval ako HRDINA: "Hej, ty Z***D! Strieľaj na mňa," kričal na strelca v Prahe Statočný novinár sa ocitol na mieste besnenia, pri ktorom útočník vraždil v centre Prahy. Možno sa mu podarilo zachrániť ďalšie nevinné životy.

Českom vo štvrtok (21. decembra) otriasla obrovská tragédia. Besnenie útočníka si na pôde Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe vyžiadalo 14 obetí a ďalších 25 zranených. Mŕtvy je aj strelec. Polícia našla v budove školy „obrovský arzenál“ zbraní a streliva.

Snažil sa ho nalákať na seba

Priamo na mieste nešťastia bol aj český novinár a kameraman Jiří Forman. Informuje o tom server reflex.cz. Novinár nahral dramatické video, z ktorého tuhne krv v žilách.

Zachytáva strelca, ktorý sa pohyboval po galérii fakulty krytý za kamenným zábradlím. Na videu vidieť, ako strieľa po nevinných obetiach.

Keď vrah vystrelil, Forman sa postavil, začal na neho mávať a kričal: „Hej, ty z ***d! Strieľaj na mňa! Hej, tu som.“

Statočný novinár sa takto snažil odpútať strelcovu pozornosť a dať čas ďalším ľuďom, aby sa stihli dostať do bezpečia. Plán mu vyšiel. Strelec obrátil pozornosť na Formana a policajtov, ktorí sa v tom momente kryli pred paľbou.

„Čo to robíš?,“ pýtal sa novinára policajt. „Čo by som robil do riti? Veď sú tam všade ľudia,“ odvetil mu kameraman. Video zachytáva aj debatu novinára so zasahujúcimi policajtmi o tom, že by bolo možné zneškodniť strelca práve z ich pozície.

Novinár, ktorý mal pri sebe legálne držanú zbraň, a aj policajti však mali v tej chvíli k dispozícii len pištole. Paľbu tak nemohli efektívne opätovať. Strelca sa im však podarilo „zabaviť“ na dostatočne dlhú dobu, aby nezomreli ďalší ľudia.

Dramatické svedectvo

Forman poskytol rozhovor pre tn.cz. Hovorí, že na mieste streľby sa ocitol zhodou náhod. Keď kriminalisti začali evakuovať študentov, okamžite im pribehol na pomoc: „Pomáhal som im, pretože v tej chvíli tam bolo naozaj málo policajtov. Ľudia ani nechceli veriť, že sa niečo také deje.“

Novinár potvrdzuje, že policajti boli na mieste už o niekoľko minút. „Išli hneď do priestorov fakulty hľadať toho strelca. Ja som pomáhal ľuďom, utiekli sme k Rudolfinu. Vedľa mňa bol kriminalista, ktorý mal policajnú vysielačku. Videli sme strelca. Tak sme predávali popis toho strelca a toho, čo tam robí,“ opisuje dramatické udalosti.

Nápad, ktorý zachránil ďalších ľudí

Ako hovorí, keď sa strelec dostal až do priestorov galérie na vrchu fakulty, začal páliť po ľuďoch na ulici: „Videl som, že policajti dole nemôžu nič vidieť. Mal výbornú streleckú pozíciu, musel si to dlho pripravovať.“

Forman opisuje, prečo sa rozhodol kričať na besniaceho vraha: „To bolo vlastne preto, že som sa otočil a videl som, že sa mnou sme všetci krytí. A tí ľudia, ktorí utekali z fakulty, tak boli fakt ako pomerne ľahký terč. A ja som na neho kričal, nech strieľa mojím smerom, pretože ja som bol v zákryte.“

V tom momente sa ozval výstrel, ktorý smeroval ich smerom. Keď sa strelec odkryl, Forman komunikoval s policajtom, ktorý bol vedľa neho. Povedal mu, nech strelca zamestnajú. „Ten policajt, klobúk dole, keď videl voľný výhľad, bolo to ďaleko, mohlo to byť 70 metrov, tak jednoducho začal strieľať. Ten páchateľ evidentne nečakal, že po ňom bude niekto strieľať, a hneď po tej streľbe sa zastrelil,“ dodal odvážny novinár.

Zdroj: Dnes24.sk

