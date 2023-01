Zdroj: TASR/Jaroslav Novák NOVINKA v parlamente: Neposlušných poslancov vyvedú policajti, môžu použiť hmaty aj chvaty! Od januára to neprispôsobiví poslanci budú mať v NR SR poriadne zložité. Budú voči nim totiž môcť zakročiť muži zákona. 2. január 2023 han Zo Slovenska

2. január 2023 han Zo Slovenska NOVINKA v parlamente: Neposlušných poslancov vyvedú policajti, môžu použiť hmaty aj chvaty! Od januára to neprispôsobiví poslanci budú mať v NR SR poriadne zložité. Budú voči nim totiž môcť zakročiť muži zákona.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

O absolútnej novinke informoval portál noviny.sk a uvádza aj to, že poslanci, ktorí sa nebudú vedieť spratať do kože, prídu nielen o plat, ale môžu ich policajti vyviesť z parlamentu.

Líder NR SR očakáva, že sa takýmto spôsobom zdvihne úroveň rokovaní a hlavne kultúra v pléne. „Menia sa opäť pravidlá v rokovacom poriadku. V prípade, ak sa niektorý poslanec nebude vedieť vpratať do kože, tak ho parlamentná stráž môže vyviesť z rokovacej sály,“ píšu noviny.sk.

Bez kamier

Ak by niekedy k takému niečomu prišlo, verejnosť to nebude mať šancu to vidieť. „Vypneme kamery, vytiahneme ho von za krágel a vyhodíme von,“ hovorí predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Web ešte pripomína, že takýto poslanec by následne došiel aj o časť platu.

„Tým, že máme túto možnosť, tak som presvedčený, že sa každý bude chovať slušne,“ priznal Kollár.

Vyzerá to tak, že v roku 2023 sa na pozore bude musieť mať hlavne bývalý premiér a exminister financií Igor Matovič. „Ja si myslím, že na takých ľudí, ako je Igor Matovič, je aj parlamentná stráž krátka,“ hovorí Matúš Šutaj Eštok z Hlasu-SD.

Noviny.sk na záver ešte doplnili toto: „Funkciu parlamentnej stráže bude od januára zastávať Úrad na ochranu ústavných činiteľov. Zákon, ktorým sa zavedie skutočná stráž, poslanci totiž ešte neprijali. Poslancov tak pacifikovať budú policajti.“

