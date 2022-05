Zdroj: Facebook.com/Miro Zbirka Nový album Mira Žbirku vyšiel polroka po jeho smrti: Dokončil ho jeho syn David Nový album Mira Žbirku s názvom Posledné veci uzatvára jeho viac ako päťdesiatročnú autorskú cestu. 19. máj 2022 han Magazín

19. máj 2022 han Magazín Nový album Mira Žbirku vyšiel polroka po jeho smrti: Dokončil ho jeho syn David Nový album Mira Žbirku s názvom Posledné veci uzatvára jeho viac ako päťdesiatročnú autorskú cestu.

Dvanásť piesní

Je na ňom dvanásť nových Žbirkových autorských piesní, ktoré zložil v priebehu posledných dvoch rokov a naspieval krátko pred svojim odchodom do hudobného neba. Štyri z nich sú zhudobnenými textami básnikov Joža Urbana, Václava Hrabě a Daniela Heviera. Krátka báseň Posledné veci z Hevierovej rannej zbierky poézie Vták pije z koľaje (1977) je aj názvom celého albumu. V rádiách z neho úspešne boduje duet otca so synom v skladbe Nejsi sám.

Album Posledné veci uviedli do života vo štvrtok večer (18. 5.) v pražskej galérii Lucerna krstná mama Katarína Knechtová a producenti albumu David Žbirka a Patrick James Fitzroy, Katarína pokrstila album lupienkami bieleho kvetu podľa známeho Žbirkovho hitu.

Poverili ho

Syn David Žbirka bol Mekym poverený dokončením a produkciou albumu. Spolu s anglickým producentom Patrickom Jamesom Fitzroyom ho nahrali v londýnskom štúdiu Konk, ktoré sídli v londýnskej štvrti Musswell Hill, odkiaľ pochádzala Mekyho mama a patrí Rayovi Davisovi, lídrovi Mekyho obľúbenej skupiny The Kinks. Na aranžovaní sa okrem Patricka s Davidom podieľali aj Oliver Torr a Petr Marek zo skupiny Midi Lidi. V jednotlivých skladbách albumu sa objavujú aj viacerí hosťujúci hudobníci. O mastering albumu sa v londýnskom štúdiu Abbey Road postaral Christian Wright.

“Cítim hlavne úľavu, pretože to bol projekt, na ktorom som premýšľal každý deň od konca roku 2021 až doteraz. Takže cítim úľavu, že to je konečne hotové a že to snáď dobre dopadlo. Rozhodne to bola veľká škola, veľa som sa učil v procese produkovať rôzne iné štýly, zvuky a nálady. Ja počúvam všetko možné, rôzne štýly, ako ich počúval aj skladal otec. Od začiatku bolo jasné, že ten album bude bohatý a pestrý, ale rozhodne som sa mal čo učiť,“ povedal pre TASR producent albumu David Žbirka.

Krstná mama

“Byť krstnou mamou Mekyho albumu je hlavne obrovská pocta a ja som šťastná, že ňou môžem byť. Meky ma zavolal spievať s ním niektoré jeho piesne, veľmi často som bola ako hosť keď sme spievali Baladu o poľných vtákoch a potom jedného dňa si povedal, prečo my stále s Katkou spievame moje pesničky, už by som s ňou mal mať aj duet. Skrz toho, že sme sa stretávali na festivaloch, tak som bola súčasťou duetu Skúška snov, tak sa počas tých rokov budovalo aj naše priateľstvo,“ dodala pre TASR krstná mama Katarína Knechtová.

“Musím povedať, že som veľmi pyšná, u Mekyho som bola nato zvyknutá, že je skvelý, má skvelé skladby a že to vždy dotiahne do konca. Ale u Davida ma to prekvapilo aj potešilo, že to zvládol a nie že to zvládol tak, že dal niečo dohromady, ale že to zvládol tak kvalitne. Dostávam gratulácie od hudobných publicistov, ktorí to už počuli. Veľmi ma to teší a verím, že Meky by bol šťastný, keby to videl,“ doplnila pre TASR manželka Katka Žbirková.

