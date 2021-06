Zdroj: TASR/Henrich Mišovič O križovatke SMRTI vie aj polícia: Zlá správa pre Nitru, najbližších X rokov sa nič nezmení! Zjazd z rýchlostnej cesty R1 na Cabajskú ulicu v Nitre je miestom častých kolízií. O jeho prestavbe na okružnú križovatku sa hovorí už niekoľko rokov. Vodiči si však budú musieť počkať. 14. jún 2021 Krimi

Nebezpečný zjazd z rýchlostnej cesty R1 na Cabajskú ulicu v Nitre nebude v dohľadnom čase prestavaný na okružnú križovatku. Podľa ministerstva dopravy v súčasnosti nie je na prestavbu pripravená ani projektová dokumentácia.

Na frekventovanej križovatke dochádza k častým, i smrteľným nehodám. Za nebezpečnú ju považuje aj polícia. O jej prestavbe na takzvanú turbookružnú križovatku sa hovorí už niekoľko rokov, zatiaľ bez reálnych výsledkov.

Ministerstvo dopravy teraz priznalo, že situáciu je potrebné riešiť. Jeho pracovníci už rokovali s koncesionárom, ktorým je spoločnosť Granvia.

Počkáme si

„Hovorili sme o tom, či je tento problém možné riešiť v rámci PPP projektu cesty R1. Domácu úlohu sme si splnili a toto máme vyriešené. Treba ale jedným dychom povedať, že z projektovej prípravy tam prakticky nič nie je hotové. Takže nás čaká EIA, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, verejná súťaž, výstavba. Akokoľvek sa budeme snažiť, výstavba tejto križovatky, veľmi potrebnej pre mesto Nitra, bude tých 70 až 80 mesiacov trvať,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal.

Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Peter Varga potvrdil, že ministerstvo chce prestavbu nebezpečnej križovatky čo najviac urýchliť, pripustil aj možné čiastkové opatrenia.

„Máme už pomerne jasné stanoviská od právnikov, aj kolegov, ktorí majú na starosti verejné obstarávanie. Takže vieme scenáre postupu a rádovo v najbližšom mesiaci bude technické rokovanie o tom, ako sa čo najrýchlejšie pohnúť ďalej. Dohodli sme sa, že to budeme akcelerovať. Možno to rozdelíme na nejaké menšie čiastkové veci a budú tam nejaké taktické opatrenia. Tá stavebná činnosť je ale naozaj otázka niekoľkých rokov,“ vysvetlil Varga.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) i mesto Nitra volajú po prestavbe klasickej „téčkovej“ križovatky na okružnú, prakticky od dokončenia rýchlostnej cesty. Zjazd z R1 na Cabajskú ulicu, ktorá je hlavným ťahom z Nitry do Šale, by tak bol bezpečnejší a plynulejší.

Radnica by navyše mohla ľahšie dostať nákladnú a tranzitnú dopravu z centra Nitry, pretože by ju z južného smeru mohla po Cabajskej ulici dostať priamo na R1.

Problémový most

Skôr, ako k takémuto riešeniu mohlo reálne dôjsť, vyskytol sa ďalší problém. Frekventovaný most, ktorý ponad železnicu vedie po Cabajskej ulici k privádzaču rýchlostnej cesty, sa začal rozpadať.

„Posledné roky sme sa v Nitre pokúšali dostať nákladnú dopravu z centra mesta. Máme aj kladné stanovisko z Krajského dopravného inšpektorátu, aby sme z južného smeru mohli túto dopravu presmerovať na R1. Žiaľ, stav mosta, ktorý je vo vlastníctve samosprávneho kraja je taký, že sa bude musieť rekonštruovať a v Nitre tak budeme mať opätovne problém s dopravou,“ skonštatoval nitriansky primátor Marek Hattas.

Predseda NSK Milan Belica napriek tomu ocenil snahu ministerstva dopravy riešiť situáciu pri zjazde z cesty R1 do centra Nitry. „Chápeme, že to nebude také jednoduché a že tam hneď neprídu stavebné stroje, aby začali stavať. Mňa teší už to, že sa tento problém začína reálne riešiť. Lebo doteraz sa okolo toho len špekulovalo a hovorilo sa, že nie sú na nič peniaze,“ dodal Belica.

