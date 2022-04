SMRTELNÁ nehoda 16-ročného motorkára obletela Slovensko: Mladík bol hokejistom!

Tínedžer na motorke išiel po ceste od Rožňavy smerom na Plešivec, ale do cieľa už nedorazil. Policajti opisujú, čo sa na mieste hrôzy stalo. Už sa však vie viac o nebohom mladíkovi.

Tínedžer na motorke išiel po ceste od Rožňavy smerom na Plešivec, ale do cieľa už nedorazil. Policajti opisujú, čo sa na mieste hrôzy stalo. Už sa však vie viac o nebohom mladíkovi.

Mladík šiel krátko po polnoci (1. 4.) na motorke v smere z Rožňavy na Plešivec, v tom však nezvládol riadenie, čo spôsobilo tragédiu. V protismere sa na neho vyrútil kamión. Smutnú správu potvrdila polícia na sociálnej sieti.

Hoci šiel 16-ročný chlapec po rovnej ceste, zrejme jazdil prirýchlo a navyše po mokrej vozovke. Prešiel do protismeru a čelne narazil do prednej časti ťahača s návesom.

„Motocyklistu po náraze odhodilo naspäť do jeho jazdného pruhu. 57-ročný kamionista začal po náraze s motocyklom prudko brzdiť a volant otočil doľava, v dôsledku čoho prešiel do protismeru, jazdnú súpravu skrížilo cez cestu, a nakoniec ťahač otočilo proti smeru jazdy a náves ostal kolmo na os cesty,“ opisujú muži zákona.

Žiaľ, zranenia, ktoré mladý motorkár utrpel, mu nedali žiadnu šancu na prežitie. Vodič po nehode fúkal, alkohol u neho nezistili.

Na druhý deň po tragickej nehode sa zistilo, že mladým motorkárom bol nádejný hokejista Štefan. Pred štyrmi rokmi hrával v hokejovej akadémii, ktorej šéfuje bývalý slovenský reprezentant Zdeno Cíger. Informoval o tom Nový Čas.

"Števo v našej akadémii pôsobil, dokonca u nás aj nejaký čas býval s ďalšími chlapcami. Spomínam si, že to bol dobrý a snaživý. Potom sa však rozhodol vrátiť späť do Rožňavy. Je to veľká tragédia, chcem celej rodine vyjadriť úprimnú sústrasť,“ povedal Novému Času Cíger. Nebohý hokejista bol aj členom hokejovú akadémie v Čani pri Košiciach.