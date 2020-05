Obrovská tragédia vo futbale: Bývalý hráč slávneho klubu zomrel na infarkt! Mal len 21 rokov

View this post on Instagram

Arrivato dal Camerun con la promessa di una bella vita, fu in realtà abbandonato alla stazione Termini. Salvato dalla Liberi Nantes, fu notato durante un'amichevole e portato a Trigoria ➖ La notizia l'ha ufficializzata la Roma con un tweet, dopo che in città se ne parlava da qualche ora: è morto stanotte, per arresto cardiaco, Joseph Bouasse Ombiogno Perfection, 22 anni, ex giocatore della Roma Primavera, centrocampista. La sua è una storia che, quando la società giallorossa lo tesserò nel 2015, colpì tutti: migrante, arrivato dal Camerun appena quindicenne con la promessa di una bella vita, fu in realtà abbandonato alla stazione Termini da un agente. Salvato dalla società di terza categoria, Liberi Nantes, fu notato dalla Roma durante un'amichevole e portato a Trigoria. Dopo un anno e mezzo di attesa, fu tesserato e giocò con la Primavera di Alberto De Rossi per sei mesi. Si è anche allenato con la prima squadra guidata da Spalletti. Daniele De Rossi e Radja Nainggolan lo avevano preso sotto la loro ala protettiva, e lui si vantava di questo rapporto speciale. Salutata Trigoria, dopo esperienze poco felici in Romania e a Vicenza, era tornato a Roma cercando - ancora una volta - una vita migliore. A 22 anni, però, un arresto cardiaco ha spento tutti i suoi sogni.