17. máj 2022 Magazín Obvinenie Plačkovej a jej manžela je ZRUŠENÉ: Influencerka neudržala slzy šťastia Dvojicu obvinila NAKA v rámci minuloročnej akcie, ktorú vykonala na západe Slovenska. Zaistených bolo vtedy viac ako deväť kilogramov pervitínu a obvinených 15 osôb.

Generálna prokuratúra (GP) SR zrušila obvinenie influencerke Zuzane Strausz Plačkovej a jej manželovi Renému Strauszovi. Dôvodom je nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca GP SR Dalibor Skladan. Upozornil na to Plus jeden deň.

Zrušené obvinenie

„Generálny prokurátor SR v zastúpení prvým námestníkom generálneho prokurátora SR Jozefom Kanderom dňa 16. mája 2022 vyhovel návrhu obvinených Z. S. P. a R. S. a zrušil uznesenie o vznesení obvinenia pre drogovú trestnú činnosť a iné,“ priblížil hovorca.

Ako ďalej uviedol, uznesenie bude po jeho doručení procesným stranám a následnej anonymizácii zverejnené na webe GP SR.

Prominentný pár mal podľa informácií Aktuality.sk využiť kontroverzný paragraf 363.

„Ďakujem, že spravodlivosť na Slovensku ešte stále existuje,“ napísala influencerka na Instagrame k zrušeniu obvinenia a v príbehu zverejnila aj video, na ktorom plače od šťastia.

„Odpúšťam vám za všetky tie hnusné reči a konšpirácie, ktoré ste nám venovali v posledných mesiacoch. Na nikoho sa nehnevám, aspoň sa ľudia ukázali,“ dodala. Manželia sú aktuálne na dovolenke v Dubaji.

9 kilogramov pervitínu

Dvojicu obvinila NAKA v rámci minuloročnej akcie, ktorú vykonala na západe Slovenska. Zaistených bolo vtedy viac ako deväť kilogramov pervitínu a obvinených 15 osôb z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny i drogovej trestnej činnosti.

