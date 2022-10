Zdroj: TASR/Martin Baumann Obvinený Dědeček v otvorenom rozhovore: Mám určité ciele. Nechám si to pre seba Šofér, ktorý pripravil o život piatich študentov povedal aj to, že sa trestnému konaniu neplánuje vyhnúť ani nikam ujsť a je pripravený niesť vinu. 7. október 2022 Správy Rôzne

7. október 2022 Správy Rôzne Obvinený Dědeček v otvorenom rozhovore: Mám určité ciele. Nechám si to pre seba Šofér, ktorý pripravil o život piatich študentov povedal aj to, že sa trestnému konaniu neplánuje vyhnúť ani nikam ujsť a je pripravený niesť vinu.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Obvinený Dušan Dědeček, ktorý opitý autom spôsobil víkendovú tragickú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami, prelomil mlčanie. Vo štvrtok 6. októbra súd rozhodol, že bude stíhaný na slobode.

Tragický zlomok sekundy

Hoci včera pred kamerami a novinármi ešte utekal, Dědeček dnes poskytol rozhovor televízii Markíza a JOJ. Povedal, že svoj čin ľutuje a že sa nebude vyhýbať súdu. V rozhovore padla reč na jeho pocity. Tragédiu si vraj uvedomil už v aute. "Taký zlomok sekundy som nikdy nezažil. Vedel som, čo som spravil a som pripravený niesť vinu,“ vyhlásil.

Nie je si vedomý, že vo chvíli, keď ho brala polícia na Zochovej, bol agresívny. „Agresívny som nebol, boli tam ľudia, ktorí ma priamo napadli, ale nepamätám sa, že by som bol agresívny,“ povedal.

Na otázku, prečo si sadol za volant opitý, nevedel priamo odpovedať. „Okoštoval som rum, vypil som asi dva poháriky, pretože mi rum nechutí,“ rozhovoril sa.

Komunikáciu so synom si nepamätá, ani to, že by mu dohováral, aby neriadil auto.

Na otázku, či sa niečo stalo v jeho živote, prečo siahol po alkohole, odpovedal, že nesiaha po alkohole bežne a bola to príležitostná záležitosť.

Určité ciele

Rodinám obetí nepísal, nevedel nájsť slová. Na otázku, či chce rodiny odškodniť a chce sa s nimi stretnúť, odpovedať nevedel.

Na otázku redaktora, či zvažoval samovraždu povedal: „V takej fáze človek zvažuje všetky hodnoty. Mám určité ciele. Ale nechám si to pre seba..“

Prepustenie z väzby

Prepustenie z väzby žiadal preto, aby mohol viaceré veci dotiahnuť. V deaflympijskom výbore chce odovzdať prístupové heslá a ďalšie dôležité dokumenty svojmu nástupcovi. Plánuje sa zúčastniť rozhodovania o svojej väzbe v piatok pred Krajským súdom.

Trestnému konaniu sa neplánuje vyhnúť ani nikam ujsť a je pripravený niesť vinu. „Budem za svoj hriech pykať,“ povedal.

Prosí o odpustenie

Na otázku, čo by urobil, ak by mohol vrátiť čas, povedal, že je to „realita, ktorej som sa dopustil a ktorá na mňa dolieha.“ Spomenul, že nikto by nechcel byť v úlohe, v ktorej sú rodičia mŕtvych študentov a ani v jeho koži.

Iný typ pekla

„V hlave mám výčitky za všetkých ľudí“ povedal a pozostalým odkázal, že ich chce poprosiť o odpustenie. „Nikdy sa moje pocity nevyrovnajú s tým, čo prežívajú rodičia obetí, ale je to iný typ pekla,“ vyhlásil na koniec rozhovoru Dědeček.

