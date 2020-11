Dnes o 19:42 ELA Zo Slovenska Od 7. decembra sa zrejme ide do škôl, ALE: Budú sa pravidelne testovať žiaci i rodičia

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dostal od ústredného krízového štábu úlohu prísť s riešením, ako navrátiť deti do škôl od 7. decembra.

V stredu zasadal Ústredný krízový štáb, na ktorom sa opäť rozhodovalo o ďalšom postupe v boji s pandémiou na Slovensku.

Neisté testy

Ako po skončení informoval premiér Igor Matovič, minister hospodárstva Richard Sulík nedokáže zabezpečiť potrebný počet testov na celoplošné testovanie. Cieľom bolo, aby sa do Vianoc urobilo osem miliónov testov. Na to však treba testy aj ochranné pomôcky.

Plošné testovanie, ktoré bolo avizované na 5. a 6. decembra, nateraz nebude, potvrdil premiér. Dôvodom je spomínaný nedostatok testov. Bude tak až po tom, ako minister Sulík zaručí nákup dostatku testov.

Matovičov cieľ do sviatkov je, aby klesol počet nových prípadov na 500 denne.

Matovič stále trvá na tom, že celoplošné testovanie iba na báze dobrovoľnosti, je „nezmysel“, lebo ľudia neprídu. Dobrovoľné celoplošné testovanie nie je podľa premiéra efektívne. Odvoláva sa na výsledky víkendového testovania vo viacerých obciach na Slovensku.

Odborníci celoplošné testovanie neodporúčajú

Vyjadrenie konzília odborníkov z oblasti epidemiológie a infektológie, ktoré neodporúča celoplošné testovanie, je potrebné zobrať do úvahy. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO).

„Dostal som toto stanovisko v noci, musíme to prebrať,“ povedal o stanovisku konzília, ktoré síce oceňuje výsledky plošného testovania v prípade spomalenia šírenia nákazy, no upozorňuje, že ďalšie kolo vo forme, ktorú presadzuje predseda vlády, by zbytočne odčerpalo sily už teraz unaveným zdravotníkom, preto je potrebné hľadať iný spôsob, napríklad využitím mobilných odberových miest.

Školy od 7. decembra

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dostal od ústredného krízového štábu úlohu prísť s riešením, ako navrátiť deti do škôl od 7. decembra.

Otvorenie škôl má byť spojené s pravidelným pretestovávaním žiakov a rodičov i zamestnancov. Plán má minister vypracovať v spolupráci so samosprávami a zriaďovateľmi škôl.

„Minister školstva bol poverený, aby prišiel s konkrétnym riešením, ako dostať deti do škôl,“ informoval predseda vlády Igor Matovič po rokovaní Ústredného krízového štábu.

Mobilné odberné miesta

Minister obrany Jaroslav Naď potvrdil, že spoločne s ministrom zdravotníctva, vnútra a ďalšími rezortami a samosprávami prišli s návrhom rozšírenia mobilných odberových miest. Ich počet sa má zvýšiť už v najbližších dňoch. Ľudia sa tam budú môcť testovať.

Budú vedieť nasadiť aj mobilné tímy do osád či obcí, kde by rýchlo vedeli otestovať ohnisko, tak by sa podľa ministra obrany dali otestovať rýchlo menšie komunity.

