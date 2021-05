Zdroj: Unsplash.com Odborníci varujú: Starnutie Slovákov sa podpíše pod TÚTO zmenu! Nízka pôrodnosť a zvyšovanie očakávanej dĺžky života prinesie Slovensku, ale aj iným krajinám, zmenu demografickej štruktúry obyvateľstva. 11. máj 2021 han Zo Slovenska

So starnutím však nie sú spojené iba výdavky na dôchodky, ale aj na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. V roku 2070 by výška týchto výdavkov mohla byť podľa projekcií Európskej komisie (EK) na úrovni 25 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je nárast zhruba o 11 percentuálnych bodov (p.b.). Starnutie teda zvýši tlak na verejné financie. Upozornili na to analytici zo Slovenskej sporiteľne (SLSP).

K zmierneniu týchto dosahov by podľa nich mohla dopomôcť úprava dôchodkového systému, pritiahnutie zahraničnej pracovnej sily či komplexnejšia rodinná politika.

Aké sú predpovede?

V predpovediach pre Slovensko síce existuje predpoklad jemne rastúcej, ale stále nízkej miery pôrodnosti (z 1,56 v roku 2019 na 1,67 v roku 2070), avšak projekcie EK predpokladajú zvyšovanie očakávanej dĺžky života až k veku 84 rokov u mužov a 89 rokov u žien. „To prinesie rast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku a zároveň zmenšenie pracovnej sily (z 2,68 milióna v 2019 na 1,81 milióna v roku 2070),“ dodali analytici s tým, že podľa projekcií k zlepšeniu neprispeje ani imigrácia, ktorú EK odhaduje iba v niekoľkých tisíckach.

To všetko podľa analytikov vytvára tlak na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Len výdavky na dôchodky v pomere k HDP majú do roku 2070 vzrásť až o takmer 6 p.b. (na 14,2 %).

„Ďalšie výdavky súvisiace so starostlivosťou – zdravie, sociálne služby – prinesú dodatočnú záťaž na rozpočet vo výške približne 5 p.b. (zo 6,5 % HDP až na 11,1 % HDP),“ vyčíslili analytici.

Na margo snáh o zmenu demografického vývoja prostredníctvom poskytovania príspevkov rodinám analytici uviedli, že prvým dôležitým krokom by mala byť, naopak, úprava dôchodkového systému – napríklad vek odchodu do dôchodku či reforma II. piliera.

„Ovplyvňovanie pôrodnosti je možné aj komplexnejšou prorodinnou politikou – zahŕňajúcou dostupnosť jaslí a škôlok, flexibilitu trhu práce pre návrat matiek do zamestnania, ako aj možnosti rôznej výšky pracovného úväzku,“ podotkli analytici a dodali, že potenciál má Slovensko aj v lákaní „mozgov“ zo zahraničia, čím by doplnilo pracovnú silu z externého prostredia.

