Mala si užívať lásku náhradnej rodiny: Teraz má platiť dlh za biologickú matku!

Na Slovensku je to tak? 18-ročná dievčina po dovŕšení plnoletosti zažila šok. Počkal si ju exekútor!

Manželia Palovičovci z Martina sa nikdy nemohli stať rodičmi. No nič im však nebránilo v tom, aby svoju lásku darovali opusteným deťom. Dlhé roky sa venujú náhradnej rodičovskej starostlivosti, a preto svoj domov a srdcia postupne otvorili dvanástim.

Aktuálne s nimi žije v jednej domácnosti päť detí. Jednou z nich je aj 18-ročná Janettka. Tá už v byte Palovičovcov žije desať rokov. Po dovŕšení plnoletosti zažila šok. Reportáž o tomto prípade priniesla RTVS v relácii Občan za dverami.

„Otvorili sme jej účet a po nejakom čase jej tam nabehlo mínus 6800 eur. Je to suma, ktorú je dlžná jej biologická matka," šokuje náhradná matka Mária Palovičová.

Za dlhom je biologický otec a matka. Ako je to možné? Otec dievčaťa pred pár rokmi zomrel. Janettka sa stala spoludedičkou neveľkého domčeka na Orave. Práve toto dedičstvo jej zmrazilo účet.

Tieň exekúcie visí aj nad jej 11-ročným bratom Rudkom, ktorý tiež žije u Palovičovcov. A to hneď po dovŕšení plnoletosti.

„Polovicu toho domu vlastní matka a druhú polovicu vlastnia Rudko a Janettka," uvádza do problematiky náhradný otec detí Rastislav Palovič.

Biologická matka sa o deti nestará. „Zobrali sme si deti, nie dlhy biologickej matky,“ hovorí Palovičová.

Náhradná matka síce dlhší čas vedela, že biologická rodina má dlžoby, no podľa vlastných slov, nikto ich neinformoval o tom, že toto bremeno sa môže raz preniesť na deti.

Janettka sa pokúsila spojiť so svojou biologickou matkou cez sociálnu sieť. Napriek tomu, že sú spolu stále v kontakte, nič doteraz nevyriešili.

„Vraví, že nemá prácu, že je to ťažké,“ opisuje za dievčinu náhradná matka. Palovičovci na ňu nemajú dosah. Prečo? Žena sa zdržiava v zahraničí.

Náhradný otec má strach i z niečoho iného. „Vraví nám, však sa to nejako vyrieši, no máme obavu, aby tá suma nenarástla do enormných rozmerov.“