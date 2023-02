Odborník na vzťahy otvorene: Neberte sa, ak nie ste obaja ochotní urobiť tieto 3 veci!

Jayson Gaddis je jeden z celosvetovo najznámejších odborníkov na vzťahy. Prezentuje sa aj na sociálnej sieti Twitter a jeho nedávny príspevok mal mimoriadny dosah. Zaujímavosťou je, že ako odborník na vzťahy v ňom radí nevstupovať do manželstva, pokiaľ nebudú splnené tri podmienky.

V úvode príspevku zdôrazňuje, že to radí ako niekto, kto manželstvo miluje. „Avšak dlhodobé partnerstvo môže byť jednou z najkompliko­vanejších ciest. Bude konfrontované so všetkým, čo sa týka vás a vášho partnera. Testované budú vaše vzťahové zručnosti. A na povrch vyplávajú všetky vaše nevyriešené traumy z detstva.“

Podľa jeho ďalších slov je však dlhodobé partnerstvo zároveň vo svojej podstate duchovná cesta a jedným z najviac napĺňajúcich aspektov života. Ak ste ochotný urobiť resp. robiť nasledujúce tri veci.

Tou prvou je učiť sa. Nikdy sa neprestávať učiť o sebe a jeden o druhom v kontexte svojho vzťahu. Druhou je čeliť konfliktom a nevyhýbať sa im, naopak riešiť ich. A napokon, deliť sa o líderstvo vo vzťahu, spolupracovať. Byť jednoducho tímovým hráčom.

„Ak vy a váš partner, teda obaja, nie ste schopní alebo ochotní robiť tieto tri veci dôsledne a navždy, nedáte to,“ radí Jayson Gaddis s tým, že nehovorí o tom, či zostane pár v manželstve alebo spolu bývať, to podľa neho neznamená automaticky fungujúce manželstvo.

Foto: ilustračné

Never, ever get married. Unless you are willing to do these 3 things.