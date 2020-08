Odstrihnúť cirkev od štátu? Už do dvoch rokov, hovorí Matovič. Má však podmienky

Najprv to vyzeralo na vojnu, ale nakoniec premiér otočil a sľúbil urobiť definitívnu odluku cirkvi od štátu. Najprv sa však musia vysporiadať vzájomné účty. A tie sú pekne drahé.

Poslanec SaS Miroslav Žiak pichol do osieho hniezda, keď na svojom Facebooku otvoril odvekú liberálnu tému odluky cirkvi od štátu. Nadhodil otázku, či by sa 52 miliónov eur, ktoré idú na platy duchovných, nedali využiť zmysluplnejšie. Premiér najprv vybuchol od pobúrenia, ale následne sa upokojil a prekvapivo prejavil ochotu sa o tom baviť.

Premiér Igor Matovič najprv označil Žiakovu iniciatívu za „najhorší možný spôsob, ako začať poctivú diskusiu o takejto citlivej otázke.“

Pobúrený šéf OĽaNO dodal, že podľa neho označila SaS “akúkoľvek cirkev za de facto príživníkov” a vyzerá to, “akoby nešlo o odluku samotnú, ale o prvoplánovaný marketing využívajúci najprízemnejši­e pudy.”

Podľa jeho slov si to vyžaduje, aby žiadna strana nemala krvavé oči a splnili sa dve podmienky. Inak proces nemôže byť spravodlivý:

“Keď sa vráti cirkvám ich majetok a štát bude prispievať na správu kultúrnych pamiatok, tak cestu dokážeme nájsť. Riešenie môže byť aj za rok – za dva,” dodal predseda vlády.

Premiérove podmienky by mohli viesť k podobnému vývoju situácie ako v susednom Česku. Vláda v Prahe už dávnejšie rozhodla, že najprv sa musia doriešiť staré cirkevné reštitúcie a potom sa cirkev môže začať financovať sama.

Ako sa budú českým cirkvám vracať majetky, ktoré im vzali komunisti, štát im bude zároveň znižovať príspevky na platy duchovných. Úplné odstrihnutie cirkvi od štátnej pokladnice tak má nastať v roku 2030 a posledné majetkové náhrady majú dostať v roku 2043.

Koľko by takéto majetkové vyrovnanie s cirkvami stálo na Slovensku nie je známe. Veľkú časť nehnuteľností už cirkvi dostali späť v rokoch 1993 až 2005. Lacné by to však nebolo, čo potvrdzuje aj český príklad.