20. august 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Odvážne plány nového majiteľa Slovana: Najlepší doma, odchod do zahraničia a NHL!

Noví majitelia hokejového Slovana Bratislava si dávajú za cieľ vybudovať z neho bezkonkurenčne najlepší klub na Slovensku. a to nie je všetko!

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Noví akcionári hokejového klubu HC SLOVAN Bratislava chcú ovládnuť slovenskú ligu a potom nevylučujú ani to, že prejdú do inej súťaže. Ich plánom je aj vyrovnať všetky dlhy.

Už je v ich rukách

Slovan avizoval zmenu majiteľov už v júli, zrealizovaná bola 14. augusta, keď klub od Juraja Širokého odkúpila trojica akcionárov na čele so spoluzakladateľom firmy ESET Rudolfom Hrubým. Ďalšími dvomi akcionármi sú Pavol Hofstädter a Eduard Jánošík. ""Slovan je najslávnejší, najmilovanejší aj najnenávidenejší slovenský klub. Keď sme sa rozhodli investovať do Slovana pozerali sme sa naň z celkového hľadiska. Slovenský hokej potrebuje nové impulzy tak, aby uspel na medzinárodnej úrovni. Slovan sa nám teda zdal ako klub, ktorý môže zmeniť myslenie slovenského hokeja. Máme jasnú predstavu, čo chceme dosiahnuť. Vždy budeme chcieť titul a pôjdeme si za ním," vyjadril sa hlavný akcionár Rudolf Hrubý.

Na rade budú aj dlžoby

„Všetky záväzky chceme vyrovnať, to je náš prvotný cieľ a naplníme ho. Chceme Slovanu prinavrátiť povesť výborného a fungujúceho klubu. Situácia s meškajúcimi výplatami bude vyrovnaná v termínoch, na akých sa dohodneme s partnermi a viac sa takáto situácia v Slovane nebude opakovať. Chceme byť vzorom pre ostatné kluby a budeme sa snažiť o to, aby sme na Slovensku boli bezkonkurenčne najlepším klubom. Keď toto naplníme, budeme sa možno obzerať aj po zahraničných ligách,“ dodal Hrubý.

Ciele sú jasné

Víziou nových majiteľov je, aby sa Slovan stal vzorom pre ostatné kluby. „Chceme, aby sa stal bezkonkurenčne najlepším klubom na Slovensku. To znamená pravidelne získavať tituly v slovenskej extralige. Ak dosiahneme určitú kvalitu, potom sa môžeme obzerať do okolia, či pôjdeme do KHL či inej nadnárodnej ligy a či nás bude ochotná prijať. Môže to byť o rok, ale i o päť rokov,“ načrtol Hrubý.

„Takisto by som bol rád, ak by sa hral úvodný zápas sezóny NHL v Bratislave. My sa chceme hokejom baviť, potom prídu diváci a budú nás oceňovať,“ uzavrel nový majiteľ.

Zdroj: Dnes24.sk