13. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia OPITÝ Slovák bicykloval po Brne s dvoma krígľami v rukách: Vraj mal "iba" osem pív, VIDEO Policajti zastavili opitého Slováka, ktorý bicykloval po brnenských uliciach. Policajtom povedal, že mal „iba pivečká“. Bolo ich osem.

Brnenská mestská polícia riešila poriadne kuriózny prípad. A hlavnú úlohu v ňom zohral 24-ročný Slovák!

Vo štvrtok (11. apríla) v noci spozorovali mestskí policajti prostredníctvom bezpečnostných kamier cyklistu, ktorý jazdil po ceste zo strany na stranu. Okamžite preto zalarmovali najbližšiu motorizovanú hliadku.

Osem pivečiek

V jednej z priľahlých ulíc Slováka dostihli. Naladený bol vraj veľmi priateľsky. „Doklady síce pri sebe nemal, aj napriek tomu, že je to pre cudzincov povinnosť, ochotne sa však priznal k pitiu alkoholu,“ píše Mestská polícia (MsP) Brno.

Povedal, že mal „iba pivečká“ a strážnikom hneď prezradil, že ich bolo „nejakých osem.“

Opitý na bicykli s krígľami v rukách

„Pri skúške na alkohol nadýchal 2,64 promile. Mladík sa zaujímal o to, či je výsledok násobený dvoma, a keď mu strážnici túto domnienku vyvrátili, očividne ho to uspokojilo. Poznamenal, že by sa sám divil, keby s piatimi promile zvládol jazdiť na bicykli,“ prekvapuje mestská polícia.

Pozoruhodné je, že aj v takomto stave mal Slovák v rukách počas jazdy na bicykli dva krígle!

„Mladý muž pri záverečnej fotodokumentácii ešte strážnikom zapózoval opretý o dopravnú značku a so zdvihnutým palcom,“ dodáva MsP Brno.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk