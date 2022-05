Zdroj: Pexels.com Oplatí sa študovať na vysokej škole? Rozdiel platu oproti stredoškolákovi je ASTRONOMICKÝ Hovorí sa, že najlepšou investíciou je tá, ktorá smeruje do vzdelania. Dosvedčujú to aj najnovšie údaje, ktoré sa zamerali na výšku platového ohodnotenia. 25. máj 2022 Magazín

25. máj 2022 Magazín Oplatí sa študovať na vysokej škole? Rozdiel platu oproti stredoškolákovi je ASTRONOMICKÝ Hovorí sa, že najlepšou investíciou je tá, ktorá smeruje do vzdelania. Dosvedčujú to aj najnovšie údaje, ktoré sa zamerali na výšku platového ohodnotenia.

Rozdiel medzi priemerným platom zamestnanca s vysokoškolským (VŠ) vzdelaním a pracovníka so stredoškolským vzdelaním (SŠ) na Slovensku predstavuje 41 %. Nasvedčujú tomu dáta medzinárodného portálu Paylab.com, ktorý vykonal analýzu platov v 16 štátoch. Medzi nimi aj na Slovensku, kde sa analýza uskutočnila z údajov mzdového portálu Platy.sk.

Raj stredoškolákov je vo Francúzku

Podobne ako na Slovensku sú platové rozdiely aj v Poľsku či Chorvátsku. Spomedzi krajín V4 nižší rozdiel miezd medzi zamestnancami s VŠ a SŠ vzdelaním vykazuje Česká republika, a to 36 %, mierne vyšší rozdiel zase Maďarsko.

Najvyšší platový rozdiel je prítomný v Bosne a Hercegovine, kde sú zárobky zamestnancov s ukončeným SŠ vzdelaním o 58 % nižšie ako ľudí s VŠ titulom. Najnižší rozdiel v mzdách je vo Francúzsku, a to 18 %.

Rokmi rozdiel narastá

Na Slovensku vysokoškolský absolvent platovo predbehne zamestnanca so SŠ vzdelaním a 5-ročnými skúsenosťami v priemere hneď, ako nastúpi do prvého zamestnania. Priemerný plat vo vekovej kategórii 17 až 24 rokov je u ľudí so SŠ vzdelaním približne 1 030 eur, u zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním druhého stupňa 1 256 eur.

Rokmi sa tento rozdiel ešte zväčšuje. Najväčší náskok majú Slováci s VŠ vzdelaním vo veku od 45 do 54 rokov, a to v priemere o 631 eur. Vo veku od 35 do 44 rokov dostáva pracovník alebo pracovníčka s titulom viac o 600 eur, nad 55 rokov zarába zamestnanec alebo zamestnankyňa s vysokou školou v priemere viacej o takmer 500 eur.

Koľko zarobia?

Kým na Slovensku je platový medián u pracujúcich so SŠ vzdelaním 1 100 eur, ľudia s VŠ vzdelaním majú strednú hodnotu všetkých miezd v porovnávajúcej vzorke na úrovni 1 500 eur. V Českej republike je medián u zamestnancov, ktorí ukončili svoje vzdelávanie na strednej škole 1 397 eur, u pracovníkov s titulom 1 796 eur. Najvyšší mediánový plat má pracujúci človek s dokončenou strednou školou vo Fínsku a Francúzsku, a to 3 000 eur.

Záleží na veku

Na Slovensku je platový medián u ľudí so SŠ najvyšší v kategórii 25 až 34 rokov. Platový medián zamestnancov s ukončeným SŠ vzdelaním nepresiahne strednú hodnotu platu pracovníka s VŠ vzdelaním ani v jednej vekovej skupine. U pracujúceho s titulom mediánový plat začína na hranici 1 200 eur. Najvyššiu mediánovú mzdu dosahujú ľudia so skončenou strednou školou vo vekovej kategórii 25 až 34 rokov, a to 1 165 eur.

Progres platu u ľudí so SŠ vzdelaním je na Slovensku výrazný najmä vo veku 25 až 34 rokov. V tomto veku zamestnanci dosahujú v porovnaní s aktuálnymi príjmami mladšieho vekového pásma 20-percentný vzostup. Rast vidno aj u zamestnancov v kategórii 35 až 44 rokov.

Najvýraznejší progres platu v prípade VŠ vzdelaných ľudí je tiež vo veku od 25 do 34 rokov, keď dosahuje 24 %. Nárast pokračuje aj nasledujúcich desať rokov a je na úrovni 20 %.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR