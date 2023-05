15 Galéria Zdroj: archív Natálie Dzurjuvovej Ozzy Osbourne, Marilyn Mason či Satinský: Natália kreslí pôsobivé portréty osobností, FOTO Natália Dzurjuvová z Kračúnoviec je talent na pohľadanie. Kreslí známe osobnosti tak, že je to miestami na nerozoznanie od originálu. 20. máj 2023 Ľubomír Hudačko Rôzne

Viac nám sympatická umelkyňa prezradila v rozhovore pre Dnes24.sk.

„Keď sa moja sestra prihlásila na ZUŠ na výtvarnú, rada som tam chodila s ňou a zistila som, že chcela by som kresliť aj ja. Objavili mi talent, chodila som hneď do 3. ročníka, 4. a 5. ročník som robila v jednom roku. Takže so siedmich ročníkov som študovala len tri, čo je pocta,“ usmieva sa pri spomienke na svoje začiatky Natália.

Lasica trvá aj mesiac

Najhoršie bolo podľa jej slov tieňovanie, ale ak sa to človek naučí, ide to.

Vo svojej zbierke má precízne kresby Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Ako to vzniklo? „Mali sme za úlohu na Strednej pedagogickej škole vyhotoviť záverečnú didaktickú prácu na výtvarnú výchovu. Rozmýšľala som, že nakreslím Johna Lennona, alebo Paula McCartneyho. No potom mi napadlo, že slovenských známych umelcov príliš nikto nekreslí, tak som si vybrala ich a sú to moje najviac vydarené diela,“ hovorí o pôsobivej práci známych humoristov.

V tom čase mala maturitu, o dvojici L+S sa v škole učili, Natália má navyše rada ich staré piesne aj filmy. „Lasicu trvá nakresliť popri iných povinnostiach aj mesiac, ale keby som sa venovala čisto len kresleniu, tak iba týždeň,“ spomenula niečo zo zákulisia tvorby.

Okrem kreslenia ju baví aj spev a gitara, pochopiteľne tak študovala na spomínanej pedagogickej škole v Prešove. Jej portréty spomínaných humoristov mali na našom webe Prešov 24 i facebooku mimoriadny ohlas, o talente žiakov školy sme v marci písali v TOMTO článku.

Učiteľa naučila Ozzyho

Zaujímavú spomienku má aj z hudobnej stránky. „Učiteľ mi povedal, že sa mám naučiť od Ozzyho Osbourna pieseň She´s gone. Naučila som sa ju asi za tri hodiny, je to krásna pieseň. Pochválil ma a potom som to naučila hrať ja jeho. Bolo to úsmevné,“ vybavuje si spomienky na študijné časy a netradičný zážitok.

Vzťah ku gitare a spevu zdedila z otcovej strany. Obľubuje Gun´s N Roses, Jona bon Joviho či spomínaného Ozzyho Osbourna. Toho štýlovo nakreslila takisto.

Najviac času jej zaberá práca v škôlke, ale svoj talent rozvíja vždy, keď je na to priestor.

„Ťažko je kresliť, keď nemám náladu. Musí sa mi ten obrázok páčiť, väčšinou ide o moje idoly, keď niečo dosiahli. Tých kreslím v rámci voľného času. Objavujú sa však aj zákazky na iné témy. Najradšej by som bola, ak by som kreslenie mala ako prácu na plný úväzok,“ dodala na záver Natália, ktorej tvorbu si môžete prezrieť v pôsobivej fotogalérii.

