12. august 2023 Magazín Lifestyle Pánska kolekcia v znamení ČIPKY a odhaleného tela: Bude to najväčší HIT tohto leta? Páni, ak chodíte v lete naostro, v týchto šortkách to radšej neskúšajte. Ľahučký čipkovaný set totiž skôr odhaľuje a zakrýva naozaj len to najnutnejšie.

Leto prináša množstvo módnych úletov. Najprv sa na trhu objavila obuv inšpirovaná kultovou postavou Hulka a potom to boli kroksy s podpätkom. Ak ste si mysleli, že vás už nič nové nemôže prekvapiť, skúste si pozrieť letnú kolekciu odevnej značky Hologram Ci z Los Angeles.

Očipkuj ma

Odevná značka sa totiž rozhodla, že dopraje mužom extra dávku vzdušnosti, jemnosti a originálnosti. Vypustila do sveta čipkovanú kolekciu s príznačným názvom Lace Me Up (Očipkuj ma).

Ako vyzerá v praxi? Firma ponúka odvážnym zákazníkom dvojdielny čipkovaný set, ktorý sa skladá z košele a šortiek. Páni si tento módny úlet môžu objednať hneď v niekoľkých farebných prevedeniach. Kolekcia je dostupná v modrej, fialovej, ružovej, zelenej či čiernej farbe. Outfit môžete podčiarknuť opaskom.

Každá sranda niečo stojí a inak to nie je ani v tomto prípade. Košeľu ši šortky zoženiete za 42 dolárov, čo je niečo nad 38 eur a komplet vás bude stáť raz toľko.

Páni, ak chodíte v lete radi bez spodnej bielizne, v týchto šortkách to radšej neskúšajte. Riskujete totiž, že ukážete aj to, čo by ste nechceli:).

