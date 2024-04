24. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Pasažier si pri turbulenciách ZLOMIL nohu: Šesť hodín pretrpel v STRAŠNÝCH bolestiach Lietadlo zasiahli turbulencie a jeden z pasažierov si zlomil nohu. Kým pristáli, ubehli dlhé hodiny.

47-ročný Nemec sa pred trinástimi rokmi spolu s manželkou presťahoval na Bali. Minulý týždeň sa vybrali na takmer mesiac trvajúcu dovolenku na Novom Zélande. Sedemhodinový let sa napokon premenil na chvíle hrôzy.

Hororové zranenie

Ako informoval server novinky.cz s odvolaním sa na The New Zealand Herald, asi po pol hodine letu sa Boeing 787–9 spoločnosti Air New Zealand nečakane dostal do silných turbulencií. Čo čert nechcel, tesne predtým sa muž vybral na toaletu.

Keď počul varovanie personálu o turbulenciách, hneď sa vybral späť na svoje sedadlo. Prísť k nemu však nestihol. V jednom momente sa lietadlo silno myklo, muža hodilo o zem a počas pádu si zlomil lýtkovú a holennú kosť.

„Noha sa mu v podstate prelomila na polovicu,“ povedal jeho známy, ktorý manželov čakal na letisku.

Hodiny utrpenia

Do pristátia v momente nešťastia zostávalo ešte šesť a pol hodiny. Nedalo sa nič robiť, zranený muž to musel zvládnuť. Keďže sa na palube nenachádzal žiadny silnejší liek, jeho utrpenie zmierňovali iba paracetamolom.

Pasažieri uvoľnili mužovi miesto tak, aby si mohol ľahnúť. Keď sa lietadlo dostalo z turbulencií, z kabíny vyšiel pilot a všetkým sa ospravedlnil.

Na letisku už čakali záchranári so sanitkou, ktorá zraneného turistu okamžite previezla do nemocnice. „Na palube lietadla bol lekár, ktorý pacienta ošetril. Žiadne ďalšie zranenia neboli našej posádke hlásené,“ povedal David Morgan zo spoločnosti Air New Zealand.

Aerolínie vysvetľujú, že sa lietadlo dostalo do tzv. čistých turbulencií, ktoré sa vyskytnú veľmi náhle v bezoblačných oblastiach a lietadlo sa pri nich môže rýchlo prepadnúť aj o niekoľko letových hladín.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk