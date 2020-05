30. máj 2020 Zo zahraničia Pediatri varujú: Deti do 2 rokov by rúška nosiť nemali, zvyšuje sa riziko zadusenia!

Malým deťom, ktoré majú úzke dýchacie cesty, môžu masky sťažovať dýchanie.

Deti mladšie než dva roky by nemali nosiť ochranné rúška, používané v súčasnosti na zamedzenie šírenia nového druhu koronavírusu, pretože im to sťažuje dýchanie a zvyšuje riziko zadusenia. Uviedla to japonská pediatrická spoločnosť, ktorá chce týmto spôsobom varovať rodičov, píše agentúra Reuters.

„Malým deťom, ktoré majú úzke dýchacie cesty, môžu masky sťažovať dýchanie,“ spresnila spoločnosť detských lekárov s tým, že to zvyšuje záťaž na ich srdce. Dojčatám nosenie rúšok navyše zvyšuje nebezpečenstvo ú­palu.

„Zamedzme, aby rúška nosili deti mladšie než dva roky,“ napísala spoločnosť na svojej webovej stránke. Doteraz sa podľa nej objavilo len málo závažných prípadov detí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2.

Deti sa väčšinou infikovali od členov svojej rodiny, pričom v školách ani v zariadeniach dennej starostlivosti k šíreniu tohto vírusu nedošlo takmer vôbec.

Nosenie masiek zakrývajúcich ústa a nos neodporúčajú ani americké Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a americká akadémia pre pediatriu.

Japonský premiér Šinzó Abe v pondelok oznámil, že stav núdze, zavedený v súvislosti s aktuálnou koronavírusovou pandémiou, prestáva platiť na celom území krajiny vrátane metropoly Tokio a štyroch ďalších prefektúr. Abe však zároveň varoval, že ak sa vírus začne šíriť znova, môže dôjsť k obnoveniu stavu núdze.

