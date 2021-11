Zdroj: TASR/Michal Svítok Pellegrini: Matovič blúzni o džbánoch a detskom menu. Čaputová len reční a nekoná! Slovensko očakáva v najbližších dňoch sprísnenie opatrení, čo bude mať dosah na občanov aj na podnikateľský sektor. 23. november 2021 Politika

23. november 2021 Politika Pellegrini: Matovič blúzni o džbánoch a detskom menu. Čaputová len reční a nekoná! Slovensko očakáva v najbližších dňoch sprísnenie opatrení, čo bude mať dosah na občanov aj na podnikateľský sektor.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Bez prijatia ekonomickej pomoci budeme svedkami nervozity a ďalšej beznádeje ľudí. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR nezaradený poslanec a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Priblížil, že chceli, aby parlament prijal uznesenie, ktorým by požiadal vládu, aby v stredu (24. 11.) predložila v skrátenom legislatívnom konaní univerzálny odškodňovací zákon.

„Pravdepodobne zajtra budeme svedkami opäť len nejakého rozhodnutia o lockdowne, čiastočnom lockdowne alebo neviem akom inom opatrení bez toho, aby ruka v ruke pre upokojenie nálad v spoločnosti bol podaný aj návrh ekonomickej pomoci všetkým, ktorých sa tento pravdepodobný lockdown alebo sprísnenie protipandemických opatrení dotkne,“ skonštatoval Pellegrini.

Gastro nezachráni džbán vody zadarmo, ale nižšia DPH

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) vo svojom „reštauračnom“ daňovom balíku opäť vymýšľa už vynájdené koleso a predvádza nezmyselné marketingové piruety, hodnotí Hlas-SD.

Návrhy na vopred predpísanú výšku tringeltu, jeho zahrnutie do základu na platenie dane z pridanej hodnoty (DPH) či povinné podávanie vody a polovičných porcií v reštauráciách sú ďalším potvrdením jeho nekompetentnosti.

Opozičná strana pripomenula vláde svoj návrh na dočasné zníženie DPH na 5 percent už na budúci rok a ďalší rok na 10 percent.

„Namiesto toho podnikateľom v gastre začal blúzniť, ako majú predávať detské jedlá, ako majú zaraďovať tringelty do účtov a následne z nich platiť DPH a ako majú povinnosť džbány s vodou rozdávať pri každom jednom posedení. Toto je absolútne výsmech týmto ľuďom do tváre,“ uviedol Peter Pellegrini. Matovič si podľa neho robí z podnikateľov, ktorí sotva prežívajú, „srandu“ a je to cynizmus.

„Je veľmi smutné, že Igor Matovič nám tu v štvordielnom televíznom seriáli predstavuje daňovú revolúciu, pri ktorej, keď všetko spočítame, zistíme, že je to len z jedeného vrecka zobrať a do druhého vrecka dať,“ skritizoval Pellegrini. Za výsmech považuje aj Matovičovu likvidáciu živnostníkov, ktorým majú enormne stúpnuť dane a odvody.

Peter Pellegrini skritizoval prezidentku Čaputovú, ktorá len reční a nekoná. Toto mu odkazuje!

Zdroj: TASR