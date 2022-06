Zdroj: Instagram.com/queen.plackova Plačková prezradila pohlavie dieťatka: Bude to CHLAPČEK a dostane netradičné MENO! Slovensko sa dočkalo správy, na ktorú náš šoubiznis čakal niekoľko týždňov. Známa influencerka Zuzana Strausz Plačková oznámila pohlavia svojho dieťatka. A nielen to! 25. jún 2022 han Magazín

25. jún 2022 han Magazín Plačková prezradila pohlavie dieťatka: Bude to CHLAPČEK a dostane netradičné MENO! Slovensko sa dočkalo správy, na ktorú náš šoubiznis čakal niekoľko týždňov. Známa influencerka Zuzana Strausz Plačková oznámila pohlavia svojho dieťatka. A nielen to!

Otcom bábätka bude René Strausz, ktorý sa začal venovať hudbe a úspešne vystupuje po slovenských podnikoch. Párik v piatok prichystal veľkú párty, na ktorej oznámili pohlavie svojho budúceho potomka.

Párty ako lusk

Sociálne siete sa zaplnili rôznymi videami a fotkami z oslavy, ktorú usporiadala kráľovná slovenského šoubiznisu. Na párty nechýbala napríklad bývala tenistka Dominika Cibulková či speváčka Dominika Mirgová. Tá vytešeným manželom aj zaspievala. Tesne potom šťastní budúci rodičia prezradili, či čakajú synčeka alebo dievčatko.

Mnohí Slováci zostali informáciou o tom, ako sa bude novorodenec volať, zaskočení. „Dion“, uviedla stručne Zuzana Strausz Plačková na Instagrame.

Zaujímavým motívom celej párty bolo to, že sa hostia nahodili do ružovej farby. Po zverejnení informácie, že to bude chlapec, vystrelili konfety a svetlice modrej farby.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk