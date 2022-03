Platy Rusov idú strmhlav dole, Putin nešetrí: Ukázal sa v bunde za 12-TISÍC EUR! FOTO

V piatok (18. 3.) sa v Moskve konalo masové podujatie, na ktorom vystúpil aj prezident Vladimir Putin. Išlo o slávnostný koncert, ktorý Rusko organizovalo „pri príležitosti ôsmeho výročia vyhlásenia Krymskej republiky a mesta Sevastopol za subjekty Ruskej federácie.“

Podľa mnohých zahraničných médií však šlo vyslovene o podporu invázie na Ukrajine. Vo svojej reči totiž Putin ocenil úspechy „vojenskej operácie“.

Ruský líder si na podujatí vzal slovo. Pred dav predstúpil v dlhšej vatovanej bunde tmavomodrej farby. A práve tá upútala nemalú pozornosť.

Podľa výpočtov portálu ide o 25-násobok priemerného mesačného mesačného platu bežného Rusa. Fotky šéfa Kremľa v luxusnej bunde sa začali rýchlo šíriť sociálnymi sieťami. Užívatelia na Twitteri k nim pridávali aj produktovú fotku spomínanej bundy s cenou, za ktorú sa predáva.

Ruské priemerné platy boli oproti európskym výrazne nižšie už v minulosti a tieto mzdové rozdiely sa aktuálne výrazne prehĺbili. Ak by sa ruskí zamestnanci a zamestnankyne rozhodli zameniť si svoju výplatu na eurá, dostali by v súčasnosti o asi štvrtinu menej ako pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Vyplýva to z aktuálnej analýzy medzinárodného portálu Paylab.com, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

Napríklad priemerný plat ruského výrobného operátora predstavoval ešte 20. februára tohto roka 367 eur v hrubom. Po vojne sa jeho hodnota prepadla takmer o 100 eur.

Podobné platy ako výrobná pracovná sila majú v Rusku podľa analýzy aj ľudia na pozícii sekretár/ka. Kým pred vojnou išlo v prepočte o 365 eur, dnes je to už iba 268 eur v hrubom.

Hodnota ruských platov klesla aj v oblasti informačných technológií. Java programátor alebo programátorka v Rusku zarábal/a pred vojnou v prepočte takmer 1000 eur v hrubom. Hodnota tejto mzdy sa podľa Paylab.com za krátky čas prepadla o 263 eur hrubom a dnes predstavuje len 732 eur.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Today at a concert in honor of the anniversary of the annexation of #Crimea, Putin wearing a $14,000 down jacket, told the #Russians how sanctions will make #Russia stronger and how the Russian army will defeat Nazism pic.twitter.com/c7RamaNILw