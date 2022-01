Počasie sa zbláznilo: V Amerike namerali -42,7 °C, arabskú púšť pokryl SNEH!

Arabskou púšťou sa v utorok 11. januára prehnala snehová búrka. Podľa portálu iMeteo.sk nie je sneh v púštnych oblastiach síce výnimočný, ale vždy prekvapí.

„Tentoraz nasnežilo v Arabskej púšti neďaleko mesta Medina, kde sa prehnala snehová búrka s krúpami. Piesočné duny sa zabeleli a biely sneh na oranžovej púšti prilákal množstvo miestnych aj turistov. Niektorí miestni videli sneh na vlastné oči po prvýkrát,“ uvádza iMeteo.sk.

Sneženie všetkých prekvapilo. V tejto oblasti sa pohybujú teploty v priemere v rozmedzí od +10 do +20 °C.

Snehová búrka narobila aj problémy. Z Mediny smerom na východné pobrežie mali dokonca poľadovicu.

Nemalé starosti narobilo počasie aj obyvateľom na severe USA, kde pocitová teplota klesla až na –42,7 °C. Informuje o tom portál iMeteo.sk.

„Masa arktického vzduchu zasiahla najmä severné časti Veľkých prérií, Stredozápadu až po Severovýchod a Nové Anglicko,“ dodáva portál.

V niektorých štátoch bol utorok najchladnejším dňom za posledné tri alebo štyri roky. Extrémne mrazy sprevádzalo aj výdatné sneženie.

„Arktická vzduchová hmota vytvorila tzv. jazerný efekt a spôsobila aj veľmi intenzívne a husté sneženie, ktoré sa tiahlo 400 kilometrov od brehov jazera Ontario, južne od Watertown (New York), až po západné Massachusetts,“ vymenúva iMeteo.sk.

Sneženie podľa portálu zasiahlo aj veľké mestá ako Buffalo či Cleveland, kde miestami napadlo aj 60 cm snehu.

