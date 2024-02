22. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Počasie ukáže svoju SILU aj na Slovensku: Rúti sa na nás víchrica WENCKE! Európu v najbližších hodinách zasiahne víchrica! Na aké počasie sa musíme pripraviť na Slovensku?

Meteorológovia upozorňujú, že už o niekoľko hodín sa začne počasie v Európe výrazne zhoršovať.

„Zhoršenie počasia čaká aj naše územie a musíme sa pripraviť na veterné a poriadne upršané počasie. V Európe však budú vyčíňať oveľa nebezpečnejšie javy. Hrozia dokonca aj búrky, či výdatnejšie sneženie,“ píše iMeteo.sk.

Pomenovali ju WENCKE

Počasie v Európe začne v priebehu štvrtka ovplyvňovať rozsiahla tlaková níž, ktorá dostala od nemeckých meteorológov meno WENCKE. Presúvať sa bude cez juh Severného mora smerom nad Dánsko a Škandináviu.

„Keďže budeme v blízkosti stredu tejto tlakovej níže, tak sa treba pripraviť na veterné počasie, no okrem silného vetra sa treba pripraviť aj na zrážky. V našej oblasti budú zrážky o čosi intenzívnejšie, keďže v priebehu piatka sa nad Talianskom prehĺbi ďalšia tlaková níž, ktorá bude smerovať k severovýchodu nad Česko,“ upozorňuje portál.

Najhoršie počasie sa v Európe očakáva v noci zo štvrtka na piatok.

Pripravte sa na poriadny vietor

V oblasti Beneluxu a Nemecka môžu poryvy vetra presahovať rýchlosť až viac ako 100 km/h. Veterno bude zo štvrtka na piatok aj na Slovensku. Vietor začne silnieť už počas štvrtka. Nárazy vetra by sa mali pohybovať do 50 km/h, na horách až do 80 km/h.

„V noci na piatok môžu nárazy vetra na horách prekonávať 100 km/h a veľmi veterno by malo byť aj v Podunajskej nížine, kde sa očakávajú poryvy vetra s rýchlosťou cez 80 km/h,“ dodáva iMeteo.sk s tým, že najsilnejší vietor sa očakáva od štvrtka 19.00 do piatkového rána.

Bez búrok a snehu

V rámci tlakovej níže bude cez strednú Európu postupovať aj studený front, na ktorého čele sa dokonca budú tvoriť búrky.

Dobrou správou však je, že na Slovensku sa búrky neočakávajú. Pripraviť sa ale musíme na výrazné zrážky, ktoré dorazia v jednotlivých vlnách. Výraznejšie začne pršať v piatok ráno a zrážky by mali prechodne ustávať až v sobotu večer.

„Na našom území by od piatkového rána až do sobotňajšieho večera malo spadnúť od 20 do 50 mm zrážok. Najviac zrážok spadne v Banskobystrickom kraji na južných návetriach,“ píše server.

Pršať by malo aj na horách. Na rozdiel od Álp na severovýchode Talianska a na severozápade Slovinska, kde môže napadnúť až meter nového snehu, sa sneženie na Slovensku neočakáva.

