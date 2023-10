Zdroj: pixabay.com Pociťujete BOLESTI počas vysávania či umývania okien? Možno vás trápi RAKOVINA Nechce sa vám doma upratovať? Nemusí to byt len únavou. Je možné, že sa ohlásilo zákerné ochorenie. 22. október 2023 Magazín

22. október 2023 Magazín Pociťujete BOLESTI počas vysávania či umývania okien? Možno vás trápi RAKOVINA Nechce sa vám doma upratovať? Nemusí to byt len únavou. Je možné, že sa ohlásilo zákerné ochorenie.

Vedeli ste, že rakovina pečene (HCC) sa môže ohlásiť počas vykonávania bežných domácich prác ako je umývanie riadu alebo nosenie nákupov? „Bolesti ramena môžu byť príznakom rakoviny pečene a to práve vtedy, ak ju pociťujete na pravej strane alebo v chrbte,“ informuje o tom The Sun. Vysvetlenie je pritom jednoduché. Podľa Cancer Research UK, najväčšej nezávislej organizácia pre výskum rakoviny na svete môže za to zväčšujúci sa orgán, ktorý stimuluje okolité nervy v ramene.

Počas upratovania a nakupovania

Ak teda pociťujete dlhšie bolesti v ramene či chrbte, mali by ste spozornieť. Nemusí to byť len dočasná bolesť, čo len tak pominie. To isté sa môže dotýkať tých, ktorí sa počas vysávania, umývania riadu a okien či kosení často sťažujú na nepríjemné bolesti.

Rakovinu pečene je ťažké odhaliť: „Je veľmi dôležité sledovať takéto bolesti, dávať pozor na potenciálne nebezpečenstvo, pretože rakovina pečene sa dá ťažko rozpoznať. Príznaky sa v počiatočných štádiách často vôbec neobjavujú, a keď sa objavia, je nevyhnutné rýchlo konať,“ pripomína tamojší portál.

Na čo by ste si mali dávať pozor? Najčastejšie symptómy rakoviny pečene nájdete na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk