Zdroj: instagram.com/jenniferlawrence_ , Instagram.com/jlo Prečo vyzerajú hviezdy na fotkách tak DOKONALO? Odpozorujte si ich pózy Nikdy neviete, akú pózu zaujať počas fotenia? Skúste to ako najväčšie celebrity a fotenie už nebude nikdy nočnou morou či hotovou vedou. 10. september 2023 Magazín

Tŕpnete pro fotení alebo sa tomu úplne vyhýbate? Skúste si osvojiť niekoľko jednoduchých fotografických póz a na záberoch zažiarite.

Ruky ako Jennifer Lawrence

Všimli ste si, ako často pózuje na červenom koberci či pred objektívmi známa a obľúbená herečka Jennifer Lawrence? Umelkyňa, ktorá sa zaskvela vo filmoch ako Hry o život, Pasažieri či napríklad Joy, nedá dopustiť na jednoduchý trik. Aký? Jennifer drží jednu ruku v páse. Je to póza, ktorý vyzerá výborne takmer na každej fotke.

Nohy ako Paris či Jennifer Lopez

Paris Hilton vie, ako sa pripraviť na fotku čo najlepšie. Jej obľúbenou pózou sú zámerne skrížené nohy. Tento pohyb jej vizuálne akoby predĺži nohy a pridá k štíhlosti. Aj Latino diva má svoj postoj počas fotenia už dávno premyslený. Pozrite sa na niektoré fotky, kde Jennifer Lopez rozdáva úsmevy na všetky svetové strany. Speváčka a príležitostná herečka často zvolí pohyb, pri ktorom jednou nohou vykročí mierne vpred. Postoj pôsobí vyrovnane a sebavedome.

Gesto celebrít

Ak neviete, ako priložiť k telu ruku či nohu alebo sa práve necítite sebaisto, vyskúšajte malé gesto s veľkým efektom. Pohľad cez rameno si obľúbili mnohé známe hviezdy. Je to jednoduchá póza, ktorá pôsobí nadčasovo, prirodzene a najmä nestrnuto. Ako na to? Nemusíte robiť takmer nič, pootočte hlavou a pozrite sa do objektívu cez rameno. Skúste sa pritom usmievať alebo pôsobiť tajomne. Neexistuje asi žiadna veľká hviezda, ktorá si túto pózu ešte neskúsila.

