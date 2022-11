9 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Podarí sa zažehnať KRÍZU v zdravotníctve? K dohode s vládou stále NEDOŠLO Vláda a lekárski odborári sa nedohodli, rokovania budú pokračovať v utorok. Dnes o 22:11 Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Vláda a Lekárske odborové združenie (LOZ) ani po pondelkovom desaťhodinovom rokovaní na Úrade vlády SR nedospeli k dohode. Rokovania budú pokračovať v utorok (22. 11.) od 10.00 hod. na Ministerstve zdravotníctva SR. Informoval o tom šéf odborárov Peter Visolajský.

Urobia ústupky?

„Prebrali sme viacero bodov, niektoré body máme ešte prebrať na ministerstve zdravotníctva, napríklad reformu vzdelávania mladých lekárov,“ priblížil Visolajský. Nevedel, či sa rokovania zúčastní aj minister školstva Ján Horecký.

Zopakoval, že LOZ je ochotné urobiť isté ústupky v otázke platov lekárov. „Ústupok stále trvá, čakali by sme ho aj na druhej strane,“ skonštatoval. Lekárski odborári deklarujú, že majú veľkú snahu vyriešiť krízu v zdravotníctve ešte tento týždeň.

Naposledy rokovali odborári s vládou v stredu (16. 11.). Minister financií po rokovaní informoval o dodatočnej finálnej ponuke na zvýšenie platov lekárov v nemocniciach. LOZ je ochotné ponuku prijať, ak vláda zvýši koeficient za odpracované roky praxe všetkým lekárom.

Stretnutie s premiérom

Odborári by sa chceli čo najskôr stretnúť aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). „Predseda vlády by mohol túto situáciu vyriešiť a ukončiť. Takže budeme čakať aj na stretnutie s ním,“ doplnil šéf lekárskych odborárov.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR už pracuje na zapracovaní požiadaviek LOZ do návrhu dohody. Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po pondelkovom rokovaní na Úrade vlády SR. Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) majú lekárski odborári do utorka (22.11.) do 12.00 hod. povedať, či ustúpia v požiadavke platového koeficientu za roky praxe.

„Dnes sme prvýkrát dostali v písomnej forme požiadavky k ďalším siedmich bodom. Už teraz na tom pracujú na ministerstve zdravotníctva. Čakajú na mňa, aby sme to zapracovali do návrhu dohody,“ vyhlásil Lengvarský. Verí, že sa smeruje k dohode.

Matovič: Ponuka je finálna

Potvrdil, že k otázke vzdelávania lekárov budú rokovania pokračovať v utorok. „Ostatné chceme mať zapracované, aby sme to vedeli rýchlo prejsť, či LOZ s týmto znením bude súhlasiť,“ dodal minister. Podotkol, že lekárski odborári chceli doteraz rokovať najprv o otázke platu, až potom o ostatných požiadavkách.

Matovič zopakoval, že dodatočná ponuka vlády k zvyšovaniu platov lekárov je finálna a že aj pri nej už ide „za hranicu možného“.*** „Dohodli sme sa, že do utorka 12.00 h dajú lekárski odborári odpoveď, či dokážu zľaviť z požiadaviek, aby prijali ponuku vlády, kde my hovoríme o maximálnom navýšení platov lekárov z roka na rok o 35 percent,“*** ozrejmil. Nemyslí si, že je na mieste, aby lekári pýtali viac a bol by rád, keby ponuku prijali.

