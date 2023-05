Zdroj: TASR/Dano Veselský Policajtmi už môžu byť aj MLADÍCI: Vek na vstup do zboru sa zníži na 18 rokov Policajtmi a policajtkami sa budú môcť mladí stať hneď po maturite. Poslanci schválili aj ďalšie zmeny týkajúce sa zboru. 16. máj 2023 Správy Zo Slovenska

16. máj 2023 Správy Zo Slovenska Policajtmi už môžu byť aj MLADÍCI: Vek na vstup do zboru sa zníži na 18 rokov Policajtmi a policajtkami sa budú môcť mladí stať hneď po maturite. Poslanci schválili aj ďalšie zmeny týkajúce sa zboru.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Potrebný vek na vstup do Policajného zboru (PZ) sa zníži na 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju v utorok schválili.

Chcú zvýšiť záujem

V súvislosti so zmenou veku pri prijímaní do polície z 21 na 18 rokov sa zo zákona vypustí štátna služba kadeta. Služba bola určená predovšetkým pre občanov od 18 do 21 rokov. Zrušením štátnej služby kadeta a opätovnou možnosťou prijímania uchádzačov do štátnej služby od 18 rokov sa má odstrániť dvojkoľajnosť v systéme prijímania do služobného pomeru.

Zmena má prispieť k väčšiemu záujmu občanov o službu v polícii a prípadne aj v ďalších zložkách patriacich do pôsobnosti tohto zákona. Záujemcovia sa budú môcť do zboru prihlásiť bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania. Autori zmeny si od toho sľubujú pozitívny vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie.

Zmeny v príspevkoch

Novela má tiež precizovať dĺžku prípravnej štátnej služby a skúšobnej doby policajta, ktorý získava kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania denným bakalárskym štúdiom.

Poslanci odsúhlasili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení suma maximálnej výšky rizikového príplatku z pôvodných 232,5 eura na 500 eur. Zvýšenie má byť v gescii ministra a má mať fakultatívnu povahu. Na 500 eur sa zvýši aj maximálna výška príspevku na bývanie. Má sa tak umožniť flexibilnejšie reagovať na potrebu zlepšenia personálnej situácie najmä v služobných úradoch, ktoré sú prevažne v regiónoch s kritickým nedostatkom pracovnej sily a výrazne stúpajúcimi nákladmi na bývanie.

