Zdroj: Polícia SR - BB kraj Polícia chystá BIČ na neporiadnych vodičov: Pokračuje v prípravách BODOVÉHO systému Už onedlho by mohli sankcie za porušenie pravidiel na cestách vyzerať inak. Polícia plánuje zavedenie bodového systému. 2. september 2023 Zo Slovenska

2. september 2023 Zo Slovenska Polícia chystá BIČ na neporiadnych vodičov: Pokračuje v prípravách BODOVÉHO systému Už onedlho by mohli sankcie za porušenie pravidiel na cestách vyzerať inak. Polícia plánuje zavedenie bodového systému.

Polícia pokračuje v prípravách bodového hodnotenia porušení pravidiel cestnej premávky. Návrhy sa postupne premietajú do paragrafového znenia. Zaviesť by sa mali novelou zákona o cestnej premávke. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.

Body, ktoré nepotešia

„V spolupráci predovšetkým so zástupcami Slovenskej komory psychológov sa vymedzujú konkrétnym skupinám porušení adekvátne opatrenia. Rovnako sa nastavuje jednotlivým vybraným porušeniam pravidiel cestnej premávky konkrétna bodová hodnota tak, aby tento systém dosiahol na jednej strane zmenu správania sa jednotlivca, ale súčasne, aby nebol odrádzajúcim alebo šikanujúcim faktorom pre niektorých iných vodičov,“ vysvetlila polícia.

Body by sa mali vodičom prideľovať najmä za delikty, ktoré sú zaradené medzi porušenia cestnej premávky závažným spôsobom. Ako vyplýva zo zákona o cestnej premávke, ide napríklad o jazdu pod vplyvom alkoholu, vysoké prekročenie povolenej rýchlosti či obsluhovanie mobilu počas jazdy bez systému „voľné ruky“.

Jednotný systém

Zrealizovaná už bola aj právna analýza existujúcich riešení niektorých štátov Európskej únie.

V súčasnosti sa podľa polície opätovne prehodnocuje zapracovanie častí iných obdobných inštitútov z už existujúcej slovenskej právnej úpravy do jednotného bodového systému.

Zavedenie bodového systému avizoval rezort vnútra po tragédii na zastávke MHD v Bratislave, pri ktorej vodič pod vplyvom alkoholu spôsobil nehodu s piatimi obeťami a viacerými zranenými osobami.

Platný zákon dáva už dnes Policajnému zboru kompetenciu rozhodnúť o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, preskúšaniu odbornej spôsobilosti, preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti alebo preskúmaniu psychickej spôsobilosti, ak vodič v posledných 12 mesiacoch poruší pravidlá cestnej premávky trikrát závažným spôsobom.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR