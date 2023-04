Zdroj: pixabay.com Pomáha pri nevoľnostiach aj opici. ZÁZVOR si ľahko vypestujete aj sami, AKO NA TO? Všeliek v podobe zázvoru nie je vôbec náročný na pestovanie, aj keď by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Práve naopak. 29. apríl 2023 TOS Magazín Lifestyle

Môže znížiť zápal či nevoľnosť, zlepšiť trávenie aj krvný obeh a pozitívne účinky mu pripisujú aj pri úzkosti a strese. To všetko má podzemok zázvoru, ktorému prischlo pomenovanie všeliek.

Väčšina z nás si ho kupuje, no vedeli ste, že sa dá ľahko vypestovať aj doma? Môže sa pestovať vo väčšine klimatických podmienok a nie je ani extra náročný. Stačí, ak sa budete pridržiavať nasledujúcich ti­pov.

Radšej dnu

V záhrade alebo dnu v kvetináči, resp. v črepníku? Dá sa to aj-aj. Je však potrebné brať do úvahy, že jediné, čo zázvor nezvládne, sú mrazy. A aj keď vyrastie za 3–4 mesiace, mladý zázvor vtedy ešte nemá výraznú chuť. Počítať tak treba aj s desiatimi mesiacmi. Aby ho nebolo nutné presúvať, zvolili by sme druhú alternatívu a teda pestovanie v interiéri.

Kupovať ho nemusíte v záhradkárskom obchode so sadenicami, stačí aj návšteva potravín. Odporúča sa však siahnuť po čerstvom zázvore v bio kvalite. Dôležité tiež je, aby mal po sebe takzvané očká alebo inak povedané puky, z ktorých začnú rásť nové zázvory.

Sadiť ho je možné v podstate kedykoľvek, ale za najvhodnejšie obdobie sa považuje jar.

24 hodín vo vode

Aký substrát zvoliť? Zázvor obľubuje hlinito-piesočnatú pôdu. Kľudne tak môžete použiť obyčajný substrát a pridať piesok v pomere 1:3 z pohľadu piesku.

Zázvorový koreň, resp. odrezok, ktorý sa rozhodnete zasadiť, by mal byť približne 5 centimetrov veľký a predtým by ste ho mali dať na 24 hodín do vlažnej vody.

Zázvor by sa mal sadiť 3–5 centimetrov hlboko. Ak sa rozhodnete zasadiť viac odrezkov, mal by byť medzi nimi rozdiel približne 20 centimetrov.

Nezabudnite na polievanie. Zázvor má vodu rád, ale takisto pozor na jeho premočenie.

Suma sumárov pre zázvor je potrebný dostatok slnečného svetla, vlhkosti, hnojiva (prihnojovať stačí raz za mesiac) a pre vás je potrebný kusisko trpezlivosti, keďže s 9–10 mesiacmi je v každom prípade potrebné počítať.

